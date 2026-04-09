　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

家樂福推150項商品「買1送1」　愛買單筆消費滿額送9折券

▲▼家樂福推出省錢攻略，集結150項商品「買1送1」。（圖／業者提供）

▲家樂福推出省錢攻略，集結150項商品「買1送1」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

量販賣場推出省荷包攻略，家樂福即日起至4月21日，主打超過150項商品「買1送1」，並同步加碼7大類商品滿額現折、現金折價券、OPENPOINT 點數10倍回饋等優惠。好市多也推「會員護照」多項民生品折扣；愛買同步集結超過20項民生品項滿額現折。

★家樂福

家樂福即日起至4月21日多達150項商品「買1送1」，優惠涵蓋食品、沖泡飲品、米、油、冷凍冷藏商品、個人衛生與清潔用品等，還包括廚具、寢具、服飾、車用品等多元品類。

▲▼家樂福推出省錢攻略，集結150項商品「買1送1」。（圖／業者提供）

▲家樂福即日起至4月21日，多達150項商品「買1送1」。（圖／業者提供）

在主題優惠方面，「黑金旋風」鎖定醬油、蔭油膏、蠔油、黑麻油、巧克力、黑米、黑芝麻粉與咖啡等商品，單筆滿499元贈萬家香特濃烏醋（價值60元），並搭配買1送1、二件優惠與OPENPOINT點數10倍送。「包裝米」系列單筆每滿499元現折30元，指定商品同樣享OPENPOINT 10倍送與多件優惠。

冷凍冷藏商品則採分日優惠機制，12月31日前每周四購買豆漿或米漿商品，單筆每滿99元現折5%（單筆最高折500元）；每周五購買冷藏或冷凍包子饅頭商品，單筆每滿299元現折5%（單筆最高折150元），均不含生鮮專櫃與大宗採購。

個人衛生與清潔用品方面，購買衛生紙、面紙、廚房紙巾「滿599元送50元現金折價券」；牙膏、牙刷、漱口水等商品折扣後，每滿309元現折30元（單筆最高折60元）；洗衣精、洗碗精、除濕劑等指定品牌商品，每滿299元現折30元（單筆最高折60元）。

此外還搭配「國際寵物日」，購買寵物食品與用品每滿599元贈60點OPENPOINT，每滿399元贈寶路雞肉包（25克，價值69元），單筆最高贈送3包，擴大優惠範圍。

▲美式賣場好市多主打「會員護照」優惠。（示意圖／記者林育綾攝）

★好市多

好市多自4月13日至6月7日主打「會員護照優惠」，此波涵蓋多元商品類別，從高單價商品到日常消費皆有折扣。

高單價商品方面，原價逾6萬元的鑽石項鍊最高可現省約1.3萬元；75吋4K顯示器搭配聲霸組合，從原價2萬9999元，降價至2萬3999元。家電類同樣有感降價，原價萬餘元的定頻除濕機，折價2300元，優惠後為8899元。

日用品部分，清潔用品可省數百元，五月花衛生紙每組折價70元，優惠後價格為279元。食品與零食品項，也提供百元以上折扣空間，涵蓋多款日常消費商品。

★愛買

愛買量販因應民生物價波動，即日起至4月21日推出「春季限時激省強檔」，集結館內上萬件商品，精選超過20項民生品類與品牌祭出「滿額現折」。此外，4月12日同步「APP會員加碼日」，單筆消費滿2,000元可獲9折電子折價券，最高回饋300元，搭配品牌滿額現折，等於一次享雙重優惠。

▲▼愛買量販推出20大品項優惠，APP會員消費滿2千再9折。（圖／業者提供）

▲愛買量販推出20大品項優惠，APP會員消費滿2千再9折。（圖／業者提供）

活動主打自有品牌與民生商品，包括抽取式衛生紙100抽24包189元、濃縮洗衣精4公升79元、日式熟水餃59元、洗髮乳或沐浴乳2公升79元、壽司米3公斤169元、營養麵條2公斤145元；單筆購買自有品牌滿499元，可再折50元。

食品與飲品方面，蔥阿伯、金品調理包，全品項滿299元現折30元，光泉冷藏商品滿299元折20元，克寧奶粉滿799元折70元；台糖沖泡飲品滿288元折20元；花東米滿399元折25元，健達、旺旺、家樂氏等零食品牌，滿額有10至15元折扣。

生活用品多項品牌同步促銷，包含：花王滿350元折30元，多芬、麗仕、凡士林滿399元折30元，好來與靠得住滿額折30元。居家用品如舒潔、可麗舒滿599元折50元，BRITA滿2000元折200元；康寧與Black Hammer滿1500元折150元。另有小家電滿1000元折100元、空調滿5000元折500元。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
549 2 1119 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
94歲張忠謀天天吃「萬壽果」！營養師：4類人別碰
網美Coser拒付尾款！遭攝影師公開「0修圖原片」…對比照嚇
黎巴嫩淪「第2個加薩」！以色列屠殺式空襲　各國強烈譴責
快訊／「台版JISOO」幕後金主現身　助詐團洗錢158億遭拘

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

肯德基「爆脆無骨雞腿霸」4/14上市　桶裝限定買5送1

【廣編】響應國際寵物日！台灣瑪氏推「買三捐一」為浪浪「添一份愛」

【廣編】RICHARD MILLE攜手Ilia Topuria　品牌登臨格鬥之巔聯袂不敗雙冠王

家樂福推150項商品「買1送1」　愛買單筆消費滿額送9折券

超商推4款「冰棒套」防滴水　冰品買6件免費送

繼光香香雞3款異國新品49元起　BBQ腿丁、玉米肋排限時販售

好市多會員護照優惠「最高省1.3萬」　總裁化身黑衣人拍片揭密

必勝客大比薩「外帶現省501元」　拿坡里6口味限時買大送大

媽祖遶境行腳不只升級裝備　金飾買氣同步湧現、小金豆成祈福保值首選

超商聯名「酷洛米」推思樂冰、霜淇淋　買就送周邊、盲盒吊飾

79歲川普管不住嘴！　無視將領警告「大噴戰爭機密」

乳癌切除不只留疤！醫曝1/4會憂鬱 乳房重建+平衡性手術=人生修復鍵

剛喊停火！沙烏地攔5飛彈　中東多國空襲警報仍狂響

和美運動館啟用！王惠美遞件爭設運動館　李洋冷拒：預算沒過

林倪安控朱宇謀劈腿施暴！　他強硬提告「絕不寬貸」

峮峮單身6年現鮮肉護花　小鬼猝逝太痛！談15歲差姊弟戀？　經紀人代答都提這2字

李多慧證實有「韓國球團高薪挖角」　曝拒絕原因：我真的喜歡在台灣工作

不要命畫面曝！22歲騎士國1逆向狂飆　爬上貨車爆拉扯…司機傻眼

萌汪被媽說吃太多肉肉！　躲姐懷裡裝可憐超委屈XD

鄭麗文訪上海美團總部 體驗無人機送珍奶笑：老公忘記帶可以點嗎？

肯德基「爆脆無骨雞腿霸」4/14上市　桶裝限定買5送1

【廣編】響應國際寵物日！台灣瑪氏推「買三捐一」為浪浪「添一份愛」

【廣編】RICHARD MILLE攜手Ilia Topuria　品牌登臨格鬥之巔聯袂不敗雙冠王

家樂福推150項商品「買1送1」　愛買單筆消費滿額送9折券

超商推4款「冰棒套」防滴水　冰品買6件免費送

繼光香香雞3款異國新品49元起　BBQ腿丁、玉米肋排限時販售

好市多會員護照優惠「最高省1.3萬」　總裁化身黑衣人拍片揭密

必勝客大比薩「外帶現省501元」　拿坡里6口味限時買大送大

媽祖遶境行腳不只升級裝備　金飾買氣同步湧現、小金豆成祈福保值首選

超商聯名「酷洛米」推思樂冰、霜淇淋　買就送周邊、盲盒吊飾

台達電3月營收創高達597億元　AI需求續強、Q2表現看優

基隆衛生所升級！暖暖耐震補強今啟用　中山重建接續推動

IPSS霸氣回歸！小S秀白皙美肌談健康生活　笑說：酒盡量少喝

陽明3月營收年減5.85%、月增0.09%　中東能源危機影響全球經濟

村上宗隆重返先發有安打、有保送　但白襪仍以3比5敗給金鶯

許雅鈞遭爆「出賣大S出殯照約妹」！　小S首露面回應：只想珍惜身邊人

蝴蝶谷腐屍兇嫌身分曝！殺人棄屍盜領存款　「活死人」掩飾行蹤

小S停工1年回歸！　劉涵竹機票噴6.5萬「天價飛東京」相挺：很值

蔣萬安今施政報告　民進黨杯葛50分鐘送「一中地墊」、護腰

官員視察跨越軌道「未穿反光背心」遭質疑　台鐵駁：是臨時通道

林倪安控朱宇謀劈腿施暴！　他強硬提告「絕不寬貸」

消費熱門新聞

NB x SNOOPY春遊布章太燒　人氣角色化身滿分旅伴陪你去哪都型

美式賣場必買「洗衣神陣容」升級

好市多會員護照優惠「最高省1.3萬」　總裁化身黑衣人拍片揭密

限今天！全家咖啡「買6送6」　7-11寄杯「買10送10」

三商炸雞自由配2桶只要319元　買炸翅腿送起司肉醬水餃

快訊／家樂福祭「耐熱袋、垃圾袋」限購令　每人只能買1組

家樂福推150項商品「買1送1」　愛買單筆消費滿額送9折券

家樂福改名走入歷史！賣場降價清倉

超商推4款「冰棒套」防滴水　冰品買6件免費送

必勝客大比薩「外帶現省501元」　拿坡里6口味限時買大送大

不用求代購！紐約曼哈頓瘋排的健髮神物「Dr.Groot」升級版回歸好市多　網喊：手速要快！

超商推出「酷洛米」思樂冰、霜淇淋

7-11推「布丁狗」29款周邊快閃購

繼光香香雞3款異國新品49元起　BBQ腿丁、玉米肋排限時販售

更多熱門

相關新聞

好市多會員護照優惠「最高省1.3萬」　總裁化身黑衣人拍片揭密

好市多會員護照優惠「最高省1.3萬」　總裁化身黑衣人拍片揭密

中東局勢帶動全球物價波動，好市多為宣傳會員護照優惠，今（9）日在社群分享短影音，一名黑衣特務手提「最高機密」的皮箱現身賣場櫃檯，開箱後揭露優惠內容，隨後有眼尖網友發現，該名黑衣人正是亞太區總裁張嗣漢，此次親自上陣宣傳，引發討論，此波優惠整體折扣金額上看萬元以上。

家樂福分公司改「樂家康」　網熱議：新品牌名呼之欲出

家樂福分公司改「樂家康」　網熱議：新品牌名呼之欲出

好市多披薩折扣60塊！他開盒傻眼：廚房太混

好市多披薩折扣60塊！他開盒傻眼：廚房太混

家樂福改名走入歷史！賣場降價清倉

家樂福改名走入歷史！賣場降價清倉

兒童節賣場優惠懶人包　超商送玩具總動員周邊

兒童節賣場優惠懶人包　超商送玩具總動員周邊

關鍵字：

家樂福好市多愛買

讀者迴響

熱門新聞

新莊老闆娘太辣？　年輕人竟在店內「脫褲擼豆漿」

快訊／2026南投選戰震撼彈！簡千翔退出民眾黨

伊朗嗆退出停火協議！　揚言停止放行荷莫茲海峽

虛榮心超強的三大星座！

吊車大王女兒露臉了！「超甜笑容」電暈全場

「辛樂克」颱風最快今晚生成　周六鋒面接近水氣增

得分王球星驚爆「體味太重」！　他揭無人敢防守

看護兼差做美髮害失智父慘摔　驚見大量私密處照

快訊／控李遠是公視董監事審查障礙　8名審查委員集體向韓國瑜請辭

即／早餐店女店員太美！眼鏡哥「脫褲擼豆漿」被抓了

稱跑山獸「賞金獵人」搜救教官害死人黑底曝　專家批大爛貨

夏克立遭爆「狂傳對鏡自慰裸照」！

半夜癢到崩潰！牠在皮膚「挖隧道產卵」一人中鏢全家遭殃

吊車大王長女是留英才女　拍MV獲讚

快訊／43歲金莎官宣結婚！　認愛小17歲男星3年修正果

更多

最夯影音

更多
79歲川普管不住嘴！　無視將領警告「大噴戰爭機密」

79歲川普管不住嘴！　無視將領警告「大噴戰爭機密」
乳癌切除不只留疤！醫曝1/4會憂鬱 乳房重建+平衡性手術=人生修復鍵

乳癌切除不只留疤！醫曝1/4會憂鬱 乳房重建+平衡性手術=人生修復鍵

剛喊停火！沙烏地攔5飛彈　中東多國空襲警報仍狂響

剛喊停火！沙烏地攔5飛彈　中東多國空襲警報仍狂響

和美運動館啟用！王惠美遞件爭設運動館　李洋冷拒：預算沒過

和美運動館啟用！王惠美遞件爭設運動館　李洋冷拒：預算沒過

林倪安控朱宇謀劈腿施暴！　他強硬提告「絕不寬貸」

林倪安控朱宇謀劈腿施暴！　他強硬提告「絕不寬貸」

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面