家樂福推150項商品「買1送1」　愛買單筆消費滿額送9折券

▲家樂福推出省錢攻略，集結150項商品「買1送1」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

量販賣場推出省荷包攻略，家樂福即日起至4月21日，主打超過150項商品「買1送1」，並同步加碼7大類商品滿額現折、現金折價券、OPENPOINT 點數10倍回饋等優惠。好市多也推「會員護照」多項民生品折扣；愛買同步集結超過20項民生品項滿額現折。

★家樂福

家樂福即日起至4月21日多達150項商品「買1送1」，優惠涵蓋食品、沖泡飲品、米、油、冷凍冷藏商品、個人衛生與清潔用品等，還包括廚具、寢具、服飾、車用品等多元品類。

▲家樂福即日起至4月21日，多達150項商品「買1送1」。（圖／業者提供）

在主題優惠方面，「黑金旋風」鎖定醬油、蔭油膏、蠔油、黑麻油、巧克力、黑米、黑芝麻粉與咖啡等商品，單筆滿499元贈萬家香特濃烏醋（價值60元），並搭配買1送1、二件優惠與OPENPOINT點數10倍送。「包裝米」系列單筆每滿499元現折30元，指定商品同樣享OPENPOINT 10倍送與多件優惠。

冷凍冷藏商品則採分日優惠機制，12月31日前每周四購買豆漿或米漿商品，單筆每滿99元現折5%（單筆最高折500元）；每周五購買冷藏或冷凍包子饅頭商品，單筆每滿299元現折5%（單筆最高折150元），均不含生鮮專櫃與大宗採購。

個人衛生與清潔用品方面，購買衛生紙、面紙、廚房紙巾「滿599元送50元現金折價券」；牙膏、牙刷、漱口水等商品折扣後，每滿309元現折30元（單筆最高折60元）；洗衣精、洗碗精、除濕劑等指定品牌商品，每滿299元現折30元（單筆最高折60元）。

此外還搭配「國際寵物日」，購買寵物食品與用品每滿599元贈60點OPENPOINT，每滿399元贈寶路雞肉包（25克，價值69元），單筆最高贈送3包，擴大優惠範圍。

▲美式賣場好市多主打「會員護照」優惠。（示意圖／記者林育綾攝）

★好市多

好市多自4月13日至6月7日主打「會員護照優惠」，此波涵蓋多元商品類別，從高單價商品到日常消費皆有折扣。

高單價商品方面，原價逾6萬元的鑽石項鍊最高可現省約1.3萬元；75吋4K顯示器搭配聲霸組合，從原價2萬9999元，降價至2萬3999元。家電類同樣有感降價，原價萬餘元的定頻除濕機，折價2300元，優惠後為8899元。

日用品部分，清潔用品可省數百元，五月花衛生紙每組折價70元，優惠後價格為279元。食品與零食品項，也提供百元以上折扣空間，涵蓋多款日常消費商品。

★愛買

愛買量販因應民生物價波動，即日起至4月21日推出「春季限時激省強檔」，集結館內上萬件商品，精選超過20項民生品類與品牌祭出「滿額現折」。此外，4月12日同步「APP會員加碼日」，單筆消費滿2,000元可獲9折電子折價券，最高回饋300元，搭配品牌滿額現折，等於一次享雙重優惠。

▲愛買量販推出20大品項優惠，APP會員消費滿2千再9折。（圖／業者提供）

活動主打自有品牌與民生商品，包括抽取式衛生紙100抽24包189元、濃縮洗衣精4公升79元、日式熟水餃59元、洗髮乳或沐浴乳2公升79元、壽司米3公斤169元、營養麵條2公斤145元；單筆購買自有品牌滿499元，可再折50元。

食品與飲品方面，蔥阿伯、金品調理包，全品項滿299元現折30元，光泉冷藏商品滿299元折20元，克寧奶粉滿799元折70元；台糖沖泡飲品滿288元折20元；花東米滿399元折25元，健達、旺旺、家樂氏等零食品牌，滿額有10至15元折扣。

生活用品多項品牌同步促銷，包含：花王滿350元折30元，多芬、麗仕、凡士林滿399元折30元，好來與靠得住滿額折30元。居家用品如舒潔、可麗舒滿599元折50元，BRITA滿2000元折200元；康寧與Black Hammer滿1500元折150元。另有小家電滿1000元折100元、空調滿5000元折500元。