百位OL齊推「連喝2週hen～有感」優酪乳健康新主張：嗯嗯順暢、幫腸道添好菌

▲嗯嗯不順是許多上班族，尤其是女性OL的痛。近來，台灣的「好食課」平台就針對此問題，舉辦優酪乳實測體驗。（圖／示意圖／Pexels）

消費中心／綜合報導

工作壓力大、辦公室久坐，每日水份、蔬果攝取不足，再加上身心被榨乾，沒有體力運動，這些惡性循環讓上班族每天要面對的頭號公敵不是老闆而是——「便秘」！已從生理狀態「提升」為現代生活文明病的便秘，造成的影響不只是上廁所不順、小腹凸起而已，上班族必須要警醒的是，肉眼看不見的腸道此時早就被壞菌佔領。

從醫師的觀點來看，內有數百萬神經元的的腸道，可說是人體「第二個大腦」。廢物在腸道停留的時間過長，就會造成菌叢生態的改變，連帶會影響身體代謝、消化甚至免疫系統，因此腸道的狀態是決定生理、心理的健康關鍵！上班族首當其衝的任務，如今不再只是追求「嗯嗯順暢」，更要為腸道注入好菌，達到人體最需要的菌叢平衡狀態。而乳酸菌、Lactobacillus、Synbio 100等益生菌，在不少學者與營養師研究後發現，不僅是好菌來源，也能增加腸道好菌的多元性，進而改善排便不順的問題，一瓶就擁有多樣菌種的優酪乳，自然就成為上班族很好入手的「清便／輕便」選擇。

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但就像感冒需要時間復原，本來就被不正常的飲食、生活習慣摧殘的腸道，當然不是喝一、兩天優酪乳，就能從此順暢健壯。因此，知名健康飲食推廣平台「好食課」就舉行為期兩週的優酪乳體驗，選擇近期頗受上班族青睞的優先順優酪乳來實測，並邀請超過百位年輕OL參加。實測過程除了每天喝足400ml的無糖優先順優酪乳，更要求OL們維持平常生活習慣，才好追蹤生活中持續飲用優酪乳的效果。實測後發現，有超過6成的OL喝了3天就發現排便順暢了不少，而且「嗯嗯」的顏色與形狀也較為健康，進一步比對實測前後的差距，更有4成OL發現體重與體脂皆有下降現象，加上少了宿便糾纏，行動時更能感覺到輕盈的體態。

▲前陣子DailyView網路溫度計透過《KEYPO網路大數據》調查，發現上班族心中可幫助嗯嗯順暢又能享瘦的飲品TOP1就是優酪乳。（圖／示意圖／Pixabay）

市面上優酪乳品項百百種，各自都能為腸道帶來不同好菌，但若是飽受便秘困擾的上班族，好食課的林世航營養師認為，在挑選上更有3點必須注意。第一就是可先選擇功能型、特別添加菊苣纖維或難消化性麥芽糊精等的含纖產品，補充每日所需膳食纖維的同時，也有助於促進腸道蠕動，將廢物順暢排出。第二是要先了解各種益生菌的效果，例如Synbio 100益生菌群中的Lactobacillus paracasei（副乾酪桿菌）經研究能改善過敏症狀，Lactobacillus rhamnosus（鼠李糖乳酸桿菌）除了能幫助身體不易形成體脂肪，也被認為有調節、降低體脂的效果，當看著架上一排優酪乳不知從何下手，不妨就從原料成分開始挑起！第三則特別針對平日斤斤計較熱量的OL，林世航營養師特別提醒，最好選擇添加較少或無添加增稠劑、糖的品項，每日飲用就不怕對身體造成負擔。

▲福樂優先順優酪乳上市後擄獲不少上班族的心，加上符合營養師挑選優酪乳的要點，因此被好食課選為此次實測的產品。（圖／品牌提供）

有趣的是，不少參加實測的OL還發現，除了排便順暢度有顯著提升，飲用優酪乳的那幾天，工作時似乎比過去還有精神，晚上也較好入眠。林世航營養師補充，腸道研究其實也發現，菌相狀態如果多了壞菌、失去平衡，也會導致壓力荷爾蒙分泌，輕則情緒不佳、發生類憂鬱症狀，重則提高得到憂鬱症的可能。

生理與心理的相互影響，對於忙碌上班族來說真的心有戚戚焉，不如從現在開始每天一瓶優酪乳，擺脫廁所蹲半天的日子，為腸道菌相打造一個平衡環境，身心自然超順暢。