【廣編】遠百母親節購物提案　美麗儀式感備齊

▲遠百化妝品專櫃推出保養體驗服務，透過專業諮詢與試用服務，提升整體消費感受。

【廣編特輯】

圖、文／遠東百貨提供

母親節不只是表達心意的節日，更是為生活添購質感好物的時刻。隨著消費者越來越重視生活儀式感，從精品包款、保養美妝到實用家電與居家用品，成為許多人犒賞媽媽、也寵愛自己的熱門選擇。遠東百貨「媽咪我愛你」母親節檔期於4月16日（四）至5月11日（一）登場，集結百貨服飾、精品名品與生活家電等多元商品，打造兼具品味與實用的母親節購物提案；同時推出母親端午節禮品特輯，滿足送禮與團聚需求。

母親節聚餐與甜點需求升溫，遠百打造一站式節慶體驗，推出母親端午節禮品專刊與多款話題甜點。P.f.甜點設計「摯愛」蛋糕以巧克力與果香詮釋心意，引爆全省搶購熱潮的聖保羅「杜拜巧克力Q餅」，萬人期待，限定推薦。另因應聚餐需求遠百竹北APP會員餐飲滿500元送100元（限量5,000張），台南大遠百指定餐廳滿1,500元送200元，邀請消費者在溫馨節日裡團聚陪伴家人，共享購物樂趣。

遠百母親節百貨服飾當日累計滿5,000元送500元，保健器材單筆5,000元送500元，大家電單筆滿1萬元送1,000元。板橋中山店獨家女男童裝部門加碼單筆滿1.5萬元加送300元。台中大遠百國際精品指定專櫃及8F MEISSEN 當日單櫃滿2萬元送1000元；國際精名品指定專櫃當日單櫃滿2萬元送2000元。遠百信義A13、板橋大遠百、遠百桃園、遠百竹北國際名品當日單筆滿1萬元送1,000元。

活動期間HAPPY GO Pay獨享全館當日單筆刷8,000元送200元、當日單筆刷30,000元送1,000元。HAPPY GO會員亦可參與「點點成金」活動，扣點即可兌換紅利券，200點兌換100元、500點兌換250元、1,000點兌換500元等多重回饋，點數越多優惠越多。12大銀行全館當日單筆刷滿6,600元分6期送200元。板橋大遠百遠東商銀獨家加碼 1、2F 國際精名品單筆分期刷8萬 送 1500 商品券；單筆分期刷20萬 送 4000 商品券。11大銀行數位3C(含APPLE)單筆刷滿1萬元分6期送500元，讓消費者在母親節檔期滿足送禮與添購生活好物的需求。

此外，遠百推出來店禮及部別滿額贈，遠百APP金級會員於指定活動期間全館單筆滿1,500元即可兌換摺疊風琴購物袋組，服飾部門達指定門檻亦贈購物車等生活好禮，兼具實用與便利性。各分公司同步推出一日店長及公益文化活動，串聯多元亮點，為母親節增添溫馨氛圍與話題。