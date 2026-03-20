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美式賣場必買「洗衣神陣容」升級了！ARIEL全新限定配方終結洗衣難題

▲▼ARIEL,美式賣場,洗衣,膠囊,去漬,除臭。（圖／資料照）

▲洗衣品牌ARIEL近期於美式賣場推出全新升級的「洗衣神陣容」，一次帶來兩款重量級新品。（圖／民眾提供，下同）

消費中心／綜合報導

台灣的家庭主婦、家庭主夫們，是否也曾對著陽台發愁？台灣氣候悶熱潮濕，尤其進入雨季或濕度偏高的季節，洗衣服簡直像在挑戰「地獄模式」，不少網友常在社群哀號，明明衣服才剛洗完、晾在室內，卻總散發出一股散不掉的悶臭味，或是小孩吃飯噴到的油垢、領口的汗漬，洗了兩三次還是在那裡，針對這些讓無數網友崩潰的日常困擾，洗衣品牌ARIEL近期於美式賣場推出全新升級的「洗衣神陣容」，一次帶來兩款重量級新品，從配方到容量雙升級，讓洗衣變得更輕鬆；睽違已久的升級已經讓許多家政達人準備衝一波補貨。

▲▼ARIEL,美式賣場,洗衣,膠囊,去漬,除臭。（圖／資料照）

▲抗臭明星商品全新升級的「極致雙效洗衣精」。

▲▼ARIEL,美式賣場,洗衣,膠囊,去漬,除臭。（圖／資料照）

▲ARIEL 10倍極淨力（註2）洗衣膠囊。

在社群平台與各大生活討論版上，常能看到網友求助：「為什麼衣服洗完還是有股酸臭味？」事實上，台灣高溫潮濕的環境是細菌滋生的溫床，即便衣服表面看起來乾淨，如果細菌沒有被徹底洗掉，衣服在晾乾過程中就容易產生悶臭味，尤其是室內晾衣時更明顯。

其中最受關注的，就是抗臭明星商品全新升級的 「極致雙效洗衣精」。這次升級更將抗臭力推向新高度（註3），內含99.9%持續抗菌成分（註1），能從根源防止細菌滋生引發的氧化發臭。除了異味，頑固污漬也是洗衣的一大痛點。這次「極致雙效」配方同步提升去漬力，無論是小朋友吃飯噴到的油膩食物漬、飲料殘留，或是常見的衣領汗漬，都不需要事先費力刷洗或浸泡，只要直接丟進洗衣機，就能深入纖維分解髒污。這種「免刷、免泡」也能洗乾淨的設計，不只省時省力，不論是惱人的汗味、悶臭味，還是各種頑固污漬都能一起解決，讓日常洗衣變得更輕鬆。

▲▼ARIEL,美式賣場,洗衣,膠囊,去漬,除臭。（圖／資料照）

▲不論是惱人的汗味、悶臭味，還是各種頑固污漬都能一起解決，讓日常洗衣變得更輕鬆。

除了洗衣精，愛好「洗衣膠囊」的族群這次也有好消息。ARIEL 10倍極淨力（註2）洗衣膠囊同步迎來超有感的容量升級，目前在美式賣場推出140顆巨量裝。

▲▼ARIEL,美式賣場,洗衣,膠囊,去漬,除臭。（圖／資料照）

▲這款膠囊除了具備品牌引以為傲的10倍極淨配方（註2），能應對各種食物漬外，還加入高效除蟎功能。

這款膠囊除了具備品牌引以為傲的10倍極淨配方（註2），能應對各種食物漬外，還加入高效除蟎功能，特別針對台灣許多過敏族群在意的塵蟎問題。不只適合清洗日常衣物，也很適合拿來洗 床單、枕頭套等寢具，甚至窗簾或地墊等大型布織品都能輕鬆處理。當洗衣不只侷限於衣物，而是連家中各類布織品都能一起清潔時，大容量設計也讓使用起來更方便、更划算。

▲▼ARIEL,美式賣場,洗衣,膠囊,去漬,除臭。（圖／資料照）

▲到賣場逛一圈，也能看到不少家庭主婦與囤貨族順手補貨。

想要體驗這股強效洗淨力的民眾注意了！這次ARIEL全新升級的洗衣精與洗衣膠囊，目前通通只能在美式賣場買到，對於追求效率與性價比的家庭來說，這次的升級版「洗衣神陣容」絕對是近期最划算的選擇，目前這系列升級版產品僅限美式賣場買的到，許多精明的消費者已經發現升級後的膠囊容量變大，單顆成本計算下來更低、更划算。最近到賣場逛一圈，也能看到不少家庭主婦與囤貨族順手補貨。不想再受洗衣困擾的朋友，不妨趁下次逛賣場時，把這組升級版「洗衣神陣容」一起帶回家！

註1：並非抑制所有細菌滋生。據日本實驗室，針對特定測試菌種，於實驗室環境下18小時測試結果
註2：10倍洗淨力指與普通洗衣液進行對比，在JB02蛋白類汙布上，1/10用量的ARIEL洗衣膠囊去汙力可達到對比樣品的去汙力。實驗受多因素影響，實際洗淨效果因汙漬程度而異。
註3:：持續抗臭，實驗數據來自P&G研發中心，消臭效果因臭味程度而異。

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