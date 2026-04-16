全聯「1元搶高麗菜、櫛瓜」　連續14天「爆殺銅板價」優惠一次看

▲全聯小時達推出連續14天「爆殺銅板價優惠」，推出1元、5元、10元搶生鮮或食品。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全聯小時達連續14天推出「爆殺銅板價」優惠，4月17日起祭出「1元搶高麗菜」，還有「5元雞蛋豆腐、10元蘋果」等多款限時低價商品；同步加碼Uber Eats輸入優惠序號，滿949元享89折，最高現折500元。

全聯小時達先前於Uber Eats App推出「美味堂阿薩姆茶葉蛋」爆殺優惠，吸引不少消費者湧入搶購，有網友在Threads上分享，僅花60元就入手36顆茶葉蛋，笑稱瞬間成為「茶葉蛋富翁」，讓話題延燒。

延續熱度，「全聯小時達於」將於Uber Eats App再度推出「爆殺銅板價」活動，首波於4月17日至4月23日期間，多款人氣生鮮、即食商品祭出超低價，包括高麗菜（約1,000g）1元、日本青森蜜富士蘋果10元、藜麥毛豆130g下殺1元，以及中華雞蛋豆腐300g只要5元，通通銅板價就能輕鬆入手。

緊接著4月24日至4月30日再推第2波優惠，包括：櫛瓜（約200g）1元、高麗菜（約1,000g）1元、產銷履歷金鑽鳳梨10元，以及中華雞蛋豆腐300g同樣下殺5元。

除了每日爆殺商品外，4月16日至4月30日於Uber Eats App小時達下單，輸入優惠序號【全聯價到更省】，單筆滿949元享89折，最高現折500元，讓消費者再享加碼優惠。每張訂單限購1份，優惠商品數量有限，售完為止。

此外，全聯小時達自營平台也固定推出「逢1就划算」檔期，每月1日、11日、21日、31日限時限量登場，主打人氣商品超低價下殺，最低只要1元。過去如1元金針菇、21元祕魯優選藍莓等話題商品，皆迅速銷售一空。

接續檔期也祭出多項優惠，包括4月21日澳洲馬鈴薯（約400g）21元，以及5月1日柔情福利熊4層抽取式衛生紙（82抽x10包）特價99元。

★愛買

愛買看好夏季輕食需求升溫，將於4月17日至4月21日推出限時5天「鯛魚片加10元多1件」快閃活動，原價每包75元，活動期間兩包85元，換算單片約42.5元，全台限量5千包。

▲愛買生鮮魚類優惠。（圖／業者提供）

除了鯛魚片，同步推出多款生鮮優惠，包括冷凍南方澳鯖魚片任3片169元，單片平均不到57元；台灣金目鱸魚片任2包149元，單包約75元；偏好非冷凍產品的消費者，也可選購現流吳郭魚，每尾59元。

蝦類商品同樣促銷，活凍白蝦任2盒199元，單盒價格壓在百元內。業者表示，魚類與海鮮因具高蛋白、低脂肪特性，成為夏季餐桌常見選擇。

▲愛買量販生鮮限時優惠。（圖／業者提供）