上班壓力大？滑手機玩遊戲超紓壓　還能爽抽「萬元獎金」

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滑手機玩「寶島眼鏡APP」遊戲超紓壓　還能爽抽「萬元獎金」

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▲▼寶島眼鏡，隱形眼鏡，寶從天降（圖／品牌提供）

▲平常通勤都在滑手機上FB、IG？不如把握時機玩遊戲賺好康！（圖／示意圖／凱莉給點力提供）

消費中心／綜合報導

上班族壓力大，早出晚歸工作時間長，加班應酬照單全收，荷包卻日益消瘦，最讓上班族開心的事當然是領獎金和加薪，只不過夢想與事實永遠有段距離。其實想加薪不用靠老闆，滑滑手機打打GAME，就能賺優惠抽萬元唷！上班族只要趁空擋拿出手機，像是通勤時間、餐廳等人、無聊會議時，打開寶島眼鏡APP玩遊戲，就能賺進各種好康。別再關注別人臉書了！把時間留給自己最實在，快把握機會錢進來發大財。

▲▼寶島眼鏡，隱形眼鏡，寶從天降（圖／品牌提供）
▲定期購買隱形眼鏡的隱眼族最近都驚呆了，7月1號開始下載APP玩遊戲買隱眼不只更省錢，竟然還能抽萬元獎金？（圖／業者提供，下同）

現在隱眼品牌百百種，入手超方便，但如果每天要配戴，累積起來就是一筆不小開銷。這時頭腦動得快的小資族，想起手機裡的「寶島眼鏡APP」不時就會舉辦大FUN送活動，秒點開後發現，Bingo！從7/1（一）開始到8/31（六），整個暑假都是參加「寶從天降限時樂」活動及大搶隱眼購物金的最佳時機。

只要在活動期間登入寶島眼鏡APP，每人每天有3次機會可以玩遊戲賺寶石，不同顏色的寶石代表不同積分，累積到一定積分，就能直接兌換購物金。最殺的是，購物金最高可換到500元優惠，想一次入手一季3個月的隱眼也不肉痛！若是碰到最近換季手頭正緊？也沒關係，500元的購物金還是可以直接把好幾盒隱眼帶回家，爽度更升級！

▲▼寶島眼鏡，隱形眼鏡，寶從天降（圖／品牌提供） 

▲抓住從天而降的購物金，趁這波機會入手最適合自己的隱眼。

然而此次遊戲的最大亮點就是，寶島眼鏡大手筆加碼送！只要勤快玩遊戲的粉絲累積分數達到8888分（含）以上，就有機會帶走「萬元購物金」！比起其他需要留言、tag好友或分享的活動相比，真的太easy。寶島眼鏡更佛心開出10位幸運名額，等於送出總計10萬元的大紅包，要讓平常有隱眼需求的消費者，美麗一夏之餘，更有賺飽飽的好心情！

身為全台眼鏡連鎖通路龍頭的寶島眼鏡，以專業服務和高CP值的眼鏡、隱眼配件，吸引懂買的眼鏡族、隱眼族。讓人持續回購的原因，除了因為擁有相當齊全的品牌，平日優惠多，讓人省去比價的時間，若再配合不定時的遊戲活動，折扣更是殺很大，算得精的消費者就等這一波。

除了市面常見的博士倫、海昌、安視優、愛爾康、酷柏、睛靚、帝康等品牌，在寶島眼鏡還可以找到獨家販售韓國女神太妍的Déesse女神彩色隱形眼鏡、與日本同步的RICHBABY彩色隱形眼鏡，想要和韓國女神太妍、日本潮模們配戴同款隱眼、成為最吸睛焦點，就讓寶島眼鏡幫自己圓夢。

▲▼寶島眼鏡,購物金,折價券,隱形眼鏡。（圖／業者提供）
▲在品牌超齊全的寶島眼鏡入手隱眼hen方便，配合活動還有折價優惠，小資族怎能不心動！

APP下載請點這: https://eye.dotbook.com.tw/web/d.html
寶從天降活動詳情請點這: https://reurl.cc/3nepL

加入APP會員消費，除了累積點數，每月5號消費更享點數5倍送，專屬生日禮、會員獨享優惠也是一樣不少，貼心的配送服務、配鏡4大保固也很給力，為小資族省下不少心力。好康不怕更多人知道，夏天想省錢就先鎖定這一波，現在就揪姊妹兄弟拿出手機下載寶島眼鏡APP，讓隱眼折價券、萬元獎金全都進到自己人的口袋！

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關鍵字：隱形眼鏡,購物金,折價券,寶島眼鏡

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