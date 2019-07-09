人氣編輯都是被新聞耽誤的XX？大曬夢想梗圖誓言要「回甘心舞台」

▲茶裏王與ET小編群大玩梗圖產生器，鼓勵年輕人「做喜歡的事，回心中的甘」。（圖／翻攝自網站，下同）

消費中心／綜合報導

還記得小時候作文簿上「我的夢想」寫著什麼樣的期待嗎？如今又忙又累的你，是否正走在夢想的奇幻旅程上，還是根本大歪腰，隨波逐流大暈船到早已看不清人生方向？一向最懂年輕世代心中小劇場的茶裏王，今年夏天再度推出讓人當頭棒喝的互動遊戲：「#被__耽誤的__」，首波邀請到7位ETtoday人氣編輯群體驗「梗圖產生器」，解鎖被埋沒的才華，點醒年輕人要勇敢「做喜歡的事」，才能「回心中的甘」。

「山東小妞」發文直接撿到槍，直接表明自己就是被新聞業耽誤的「貴婦」，明明立志當個購物狂，電腦卻因開了太多工作視窗而無法好好購物，真是被耽誤的最佳寫照。真實敘述讓一眾網友笑破肚皮，紛紛進站玩起來！

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ETtoday人氣網紅關關「關韶文」分享自己是「被記者耽誤的歌手」，希望有朝一日能在河岸留言開演唱會，還送給自己8個字「有夢最美，再唱閉嘴」，期許自己至少瘋狂過一次！「小孟Momo」則是「被編輯記者耽誤的藝術家」，因為很喜歡畫畫而想當藝術家，不過曾經第一志願就是記者啦，目前還算是走在正確的道路上。

「凱莉給點力」覺得自己是「被新聞耽誤的廚藝大師」，不只第一次做馬卡龍就上手，還曾經煮砂鍋魚頭給全家人吃被讚爆，只有自己一個人莫名上吐下瀉的奇特經驗，根本天生只適合窩廚房不上廳堂的大廚命！而「V仔說1你說2」則是「被新聞系耽誤的舞棍阿伯」，小時候常常跳舞同手同腳打到同學，長大忽然舞力全開，而且身高優勢總是站在門面位置，還狂被老師稱讚動作表情很到位，完全燃起體內舞魂！

「英國捲毛貓Nina」則感嘆自己是「被諧星耽誤的名模」不小心走歪當了沒有偶包的諧星，但其實自己隨便提個菜籃都架式十足能上封面啦；而「阿嬌可可愛joke」認為自己是「被美妝時尚耽誤的馴鹿師」，過去順著工作內容迷失在紙醉金迷的時尚世界，其實內心非常嚮往大自然與小鹿玩耍。

看完人氣編輯們各式各樣隱藏版實力，令人忍不住大嘆原來「高手在民間」吶～事實上，閃閃發亮的並不是夢想，而是實現夢想的你，因此茶裏王透過簡單梗圖產生器，只為喚醒年輕人逐夢的勇氣！透過梗圖產生器活動，上傳照片製作gif.圖檔，鼓勵大家勇敢秀出自己的才藝，解鎖不為人知的超能力，並透過標語：唯有「做喜歡的事」，才能「回心中的甘」，呼籲大家人生短短幾個秋，再不瘋狂就老了！

你也有不為人知的才華嗎？透過茶裏王梗圖產生器，大方秀出你被耽誤的夢！

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