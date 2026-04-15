頂呱呱「3款組合」限時特價99元　炸雞桶周末只要74折

▲頂呱呱「呱呱吉饗桶」周末限定74折。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

頂呱呱將於17日至26日祭出「呱寶好食季」優惠，周末限定「呱呱吉饗桶」特價398元，下殺74折；平日有3款「呱呱超值配」組合特價99元。

▲頂呱呱「呱寶好食季」優惠。（圖／翻攝頂呱呱臉書粉專）

「呱呱吉饗桶」內含原味雞腿2隻、原味炸雞2塊、呱呱包2顆、小份地瓜薯條1份、阿勇雞塊4塊（附田園醬）、可口可樂1.25L，原價539元，特價398元，現省141元，五六日周末限定。

平日（周一至四）則推「呱呱超值配」，呱呱包任搭小份地瓜薯條、辣味雞翅1隻、德式香腸捲1份，組合價99元，不限購買組數，桃園機場、松山機場、南港LaLaport門市不適用。

▲漢堡王「迎夏尋堡趣」優惠券。※點圖放大

漢堡王5月17日前有「迎夏尋堡趣」激省優惠券，可享雞塊、薯條、辣薯球、洋蔥圈、黃金QQ球、玉米濃湯、飲料買1送1；「1+1自由配」最低49元起，像是小華堡（原價119元）加上薯條或飲料只要89元。

另有「單人獨享餐」享套餐搭配雙份附餐點心109元起，最多可省122元，以及「雙堡超值組」99元起、「雙人分享餐」199元起，3大系列各有5種組合。機場店、兒童樂園店、科技廠店、南投服務區不適用。

此外，4月底前憑中華職棒今年度賽事門票於漢堡王臨櫃購買「皇家華堡正價套餐（不含華堡日及官網獨家餐）」，即可免費多吃4塊雞塊，每張票不限兌換次數，紙本及電子票皆享優惠。