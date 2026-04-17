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7-11咖啡買2送2！超商周末優惠　全家霜淇淋2支55元

▲▼超商周末優惠，7-11咖啡，特大杯咖啡。（圖／業者提供）

▲7-11指定咖啡「買2送2」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

各大超商推出周末優惠，7-ELEVEN即日起至4月19日，特大濃萃美式、大杯精品咖啡、飲品、雪糕等「買2送2」；全家也有霜淇淋2支55元優惠；萊爾富即日起至4月28日在APP有大杯特濃美式「買20送20」，門市也有特濃美式「買1送1」。

★7-ELEVEN

7-ELEVEN即日起至4月19日「春賞開心花」，會員單筆消費滿222元，加贈20點OPENPOINT；滿1,111元加贈110點OPENPOINT，還贈「舒敏厚棒抽取式衛生紙兌換券」1張（單筆限贈5張）。此外有咖啡、雪糕等「買2送2」優惠。

●即日起至4月19日指定商品優惠

・CITY CAFE特大濃萃美式、大杯精品美式、大杯精品拿鐵，買2送2。

・CITY CAFE特大濃萃拿鐵、特大厚乳拿鐵，買2送1。

・CITY TEA琥珀小葉紅茶、黃金蕎麥茶、黑糖粉粿剉冰，買2送2。

・舒味思萊姆口味氣泡水、百吉巧克脆皮大雪糕，買2送2。

★全家

全家APP即日起至4月20日推出「追女神平安補給」，多款咖啡6杯優惠，茶飲、霜淇淋同步下殺。

・特大杯經典美式6杯237元，原價每杯60元，特價每杯39元。

・特大杯經典拿鐵6杯277元，原價每杯70元，特價每杯46元。

・阿里山極選綜合美式6杯316元，原價每杯80元，特價每杯53元。

・阿里山極選綜合拿鐵6杯356元，原價每杯90元，特價每杯59元。

・冰塊杯6杯59元，原價每杯15元，特價每杯10元。

・Let’s tea 40元系列6杯159元，原價每杯40元，特價每杯27元。

・酷繽沙經典黑炫系列6杯259元，原價每杯65元，特價每杯43元。

・霜淇淋6杯195元，原價每杯49元，特價每杯33元。

▼全家APP即日起至4月20日推出追女神優惠，咖啡、飲品、霜淇淋6件更省。（圖／業者提供）

▲▼全家推出追女神優惠，咖啡、飲品、霜淇淋6件更省。（圖／業者提供）

●康康5優惠

全家同步在4月17日至4月21日連續5天，推出「康康5」優惠，多款飲品、泡麵、冰品買1送1；另同步推出咖啡、奶茶、霜淇淋組合價。

・同品項「買1送1」：百吉蘇打大雪糕、波蜜果菜汁、多喝水微鹼性竹炭離子水、愛之味麥仔茶、雙響泡沙茶鍋燒湯麵。

・Let’s Café大杯特濃美式／拿鐵，任選2杯85元。

・Let’s Tea大杯仙女醇奶茶，2杯65元。

・Fami!ce霜淇淋（不限口味），2支55元。

▼全家4月17日至4月21日連續5天，推出「5日5好康」。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富即日起至4月28日推出APP寄杯與門市咖啡優惠，多款特濃美式、拿鐵、卡布奇諾，推出買多省更多方案，最低單杯不到30元。

●APP｜即日起至4月28日

・大杯特濃美式買20送20，原價每杯55元，特價每杯28元。

・特大特濃美式6杯215元，原價每杯65元，特價每杯36元。

・大杯特濃拿鐵買20送18，原價每杯65元，特價每杯34元。

・大杯卡布奇諾6杯180元，原價每杯55元，特價每杯30元。

・特大杯特濃拿鐵6杯288元，原價每杯80元，特價每杯48元。

・大杯重乳拿鐵6杯210元，原價每杯65元，特價每杯35元。

●門市｜即日起至4月28日

・冰恐龍巧克力歐蕾，原價每杯65元，特價每杯20元。

・特大杯美式買1送1，原價每杯60元，特價每杯30元。

・大杯特濃美式買1送1，原價每杯65元，特價每杯33元。

・中杯拿鐵第2杯5元，原價每杯45元，特價每杯25元。

・大杯拿鐵第2杯5元，原價每杯55元，特價每杯30元。

・中杯卡布奇諾第2杯5元，原價每杯45元，特價每杯25元。

・大杯卡布奇諾第2杯5元，原價每杯55元，特價每杯30元。

・中杯特濃拿鐵第2杯5元，原價每杯55元，特價每杯30元。

・大杯特濃拿鐵第2杯5元，原價每杯65元，特價每杯35元。

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

▲萊爾富將於4月21日至4月23日推出限時3天「珍愛地球」優惠。（圖／業者提供）

●珍愛地球優惠

萊爾富將於4月21日至4月23日推出限時3天「珍愛地球」優惠，Hi café大杯特濃美式推出「買1送1」，燕麥奶拿鐵「特價30元」，果昔79元系列推出「2杯99元」優惠；零食與乳品同步加入促銷，包括旺旺餅乾系列第2件6折、光泉鮮乳任選第2件15元，以及VIFON速食河粉系列特價35元。

同時有多款蔬食餐點優惠，包括「夾心三角飯糰 杏鮑菇筍丁」與「雙椒菇菇拌麵」等蔬食商品同步祭出組合價。

★OKmart

OKmart搶攻「輕食經濟」，推出3款夏季鮮食新品，包括「豪華海陸總匯涼麵」與「蒜辣雞絲涼麵」，以及輕食「凱薩鮮蔬輕沙拉」，新品推出期間同步祭出嚐鮮優惠，其中涼麵單件75元、沙拉單件59元。

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

▲OKmart 推出3款夏季鮮食新品。（圖／業者提供）

此外，看準年輕族群喜愛「咀嚼感」冰品趨勢，OKmart推出「灣A冰工所X茶匠系列」與「大苑子」聯名冰品，包括「綠豆鑽包種茶」、「黑金奶凍仙草茶」、「莓好時光雪糕」與「愛文芒果冰棒」，即日起至4月29日，4款冰品同步推出單支40元優惠。

同時，「周周超值選」也推出限時優惠，4月17日至4月19日限時3天，經典品牌「小美冰淇淋（香草／巧克力）」任2件40元，以及「味味A黑蒜豚骨湯麵」買1送1。

▼OKmart 周末優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

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