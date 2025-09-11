連好萊塢明星都在用！超夯髮品美式賣場限時搶購　網友喊：比代購還便宜

▲美式賣場Costco驚見新貨！「好萊塢後台神物」BIOSILK絲蛋白護髮素首次上架，立刻吸引會員駐足搶購。

消費中心／綜合報導

選品獨特的美式賣場向來是會員心中的「尋寶天堂」，每次新品上架都能引爆討論話題，這回首次進駐美國專業沙龍級護髮品牌Silk Therapy絲洛比，販售超人氣髮品「BIOSILK絲蛋白熱損修復護髮素」，免代購就能以高CP值價格直接帶回家，讓網友大呼太超值！

Silk Therapy絲洛比熱銷超過60個國家，在歐美與全球沙龍市場早已是專業造型師的愛用品牌，憑藉其核心的BIOSILK仿生絲蛋白修護科技，主打能即時改善毛躁、恢復髮絲光澤，許多好萊塢明星的造型師都靠它幫助秀髮快速恢復光澤，被網友暱稱為「後台神物」。

現在台灣消費者終於可以在美式賣場以高性價比優惠價直接購入「BIOSILK絲蛋白熱損修復護髮素」，輕鬆在家享受與沙龍同步的高品質護髮體驗。

專利成分X絲蛋白修護科技 一次見效、兩週改善

這次在美式賣場登場的「BIOSILK絲蛋白熱損修復護髮素」，是專為被吹風機、電棒、燙染或紫外線導致的受損髮質設計。它結合了專利毛鱗修護成分與核心的仿生絲蛋白修護科技，從內到外為髮絲提供雙重修護。成分中含有多達17種胺基酸、蛋白質與胜肽複合配方，能像為頭髮打點滴般補充滿滿營養，深層鎖住水分。而這項核心技術（Spider silk coatingTM）則能模擬人體髮絲結構，在髮絲表層形成保護層，有效修護因熱受損而產生的毛躁、分岔與乾澀，讓頭髮重拾健康、強韌與光澤。

▲會員將BIOSILK絲蛋白護髮素放上結帳檯，直呼價格佛心，「光這一罐就值回會員費」。

不只有科學掛保證，臨床實證護髮效果，許多用過的消費者也在社群分享使用心得，大推「第一次用就覺得頭髮好像瞬間被打亮一樣，變得超級滑順」，也有人直呼「連續用兩週，毛躁感真的少了三成，頭髮亮到像開了柔光濾鏡」；保濕效果長達48小時，更多網友表示，這款護髮神器最大優點就是免跑沙龍，專業級的護髮效果加上方便的水洗式使用方式，讓人在日常洗護中就能同時達到修護與保養的雙重功效，對於上班族和學生來說超方便，尤其在換季或燙染後，效果更是讓人驚艷，真正做到「在家也能享受沙龍級護髮」。

▲消費者仔細查看BIOSILK絲蛋白護髮素成分標示，專利絲蛋白修護科技成為吸引人入手的關鍵。

▲不少網友用過BIOSILK絲蛋白護髮素都大讚好好用。

免代購省時又省錢！現在就把「後台神物BIOSILK」帶回家

BIOSILK在台灣一直是代購圈的熱門貨，要買到手都得等、還要多花一筆代購費，想囤貨根本傷荷包 。但現在美式賣場直接上架，大容量、超優惠價一次到位，會員看到價格秒喊「這波直接把會員費賺回來了！」 。想擺脫毛躁、分岔、乾枯，現在免代購就能在美式賣場直接買到「BIOSILK絲蛋白熱損修復護髮素」！平價高CP值、大容量、專業級修護一次到位，讓沙龍級的護髮專業不再是遙不可及的奢侈，而是每天的日常享受。

▲購物車內一次囤貨多瓶BIOSILK，會員笑喊「代購價直接被打趴，這波一定要囤」。