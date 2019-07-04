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全台20間以上五星級飯店用餐5折起與超值住宿優惠　不管去哪裡都要帶著你

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▲▼消費,打折。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲享受生活不只要懂吃懂玩，懂得選對信用卡消費，還能賺到超有感回饋。（圖／示意圖，Pixabay，下同）

消費中心／綜合報導

市面上信用卡百百種，為了滿足時下消費者需求，各家銀行不定期推出如百貨聯名卡、加油聯名卡、現金回饋卡等卡別，每張卡都在拚優惠，號稱刷愈多、賺愈多。但到底哪張信用卡最好用？如果你是懂吃、懂玩、懂生活的聰明玩家，那麼被許多網友神嚮往的「美國運通信用白金卡」，現在可以讓你刷得更有感！

出了社會，上班族發現其實只要懂得消費，信用卡甚至可以化身理財、玩樂的絕佳幫手。從悠遊聯名卡、現金回饋卡再辦到哩程卡，但面對在信用卡界有著尊榮地位、需繳交年費的「美國運通卡」，總誤會申辦門檻高，且核卡不容易。現在有網友發現，美國運通信用白金卡祭出的刷卡優惠超級有感，一長串五星級餐廳、飯店、度假酒店名單開出來，橫掃業界市場，讓卡友直流口水。最迷人的是，現在想躋身持卡會員不再遙不可及，許多上班族也終於美夢成真，體驗美國運通信用白金卡在手的非凡氣勢。

現在不管去哪裡，帶著美國運通信用白金卡就沒錯！平日上班消耗許多腦細胞，下了班最需要揪同事麻吉吃吃喝喝撫慰身心靈，好不容易捱到週末，更要安排浪漫兩人世界，與情人共享精緻晚餐。當朋友還下意識的想擠旅展或匆匆上網找便宜餐券，你已經優雅地把美國運通信用白金卡放入皮包，只等相聚的時間一到，隨性踏入現下最夯的君悅凱菲屋、喜來登十二廚、日月千禧極炙牛排館/饗樂全日餐廳、MLD台鋁 'etage 15乾式熟成牛排館，就能享受兩人用餐一人免費的特別招待！而且不像餐券一定要配合使用餐期，今天想吃午餐、下午茶或晚餐，都隨心情任選。

▲美食。（圖／Pixabay）

▲5星級飯店的Buffet深受消費者喜愛。

自從去年台北米其林指南公布，摘星之旅也跟著夯起來，美國運通信用白金卡當然也少不了米其林餐廳優惠，只要到東方文華雅閣、喜來登請客樓、亞都麗緻天香樓吃飯，把卡掏出來結帳享有85折優惠，不論約會、商務餐敘或與親朋好友聚餐，一秒就能吸住眾人欣羨的目光。

更多餐飲優惠請見►►►

▲▼晚餐,美食,吃,用餐,食材,沙拉,食物,飲食,餐點。（圖／翻攝自pixabay）

▲辛苦上了一週的班，週末就帶上優惠多多的美國運通信用白金卡，用頂級美饌犒賞自己！

除了以美食饗宴療癒自己，偶爾也想趁著週末好天氣走遍台灣各地，現在有了美國運通信用白金卡，入住北部的晶華酒店、國賓大飯店、福容大飯店，中部的林酒店、亞緻大飯店、日月千禧酒店，南部的台南晶英酒店與高雄漢來大飯店等，全年不分平假日，精選住宿一晚都只要3,300元，房價已含稅含2客早餐，讓你一早就有滿滿活力探索城市。

如果還請了特休，那就不客氣的住進宜蘭的礁溪寒沐酒店、傳藝老爺行旅、晶泉丰旅、長榮鳳凰，花東的瑞穗春天國際觀光酒店、蝴蝶谷溫泉度假村、理想大地，高屏的華泰瑞苑、墾丁凱撒大飯店等度假酒店，不分平假日都可盡情享受買一晚送一晚、加贈早餐的超值好康。現在就拋去以往用搜尋引擎比價的習慣，今天台中、下週花東說走就走，想玩樂的心從此不再受限。

▲旅行,打包,飯店,住宿。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲規劃旅行最怕因為房價綁手綁腳，其實只要信用卡配合超值優惠，隨時都可以打包行李出發。（圖／示意圖，Unsplash）

現在出門吃喝玩樂，別忘了美國運通信用白金卡為你專屬打開的饗樂世界，熱愛旅行趴趴造的玩家，若更懂得利用刷卡，最優消費「NT$18.75=1積分/哩」賺到持卡期間終生有效的「會員酬賓」回饋，就可以依累積的積分兌換機票或座艙升等。

目前新申辦美國運通信用白金卡，刷卡禮最高享7,000元刷卡金，全台總共約三十間五星級飯店住宿、用餐超值優惠；五星級住宿原價基本房型一晚就要六、七千元以上，但持有美國運通信用白金卡入住，一晚只要3,300元含稅又含2客早餐，使用刷卡優惠，獲得的價值遠超過所繳交的年費，馬上來安排一趟台灣在地小旅行吧！

立即申辦與優惠詳細資訊請見美國運通網站►►►

謹慎理財 信用至上
循環信用利率：9.99%~14.99%，基準日：2015年9月1日。國外預借現金手續費：預借現金款額3.5%或新台幣100元 （以較高者為準） 。其他費用查詢管道請洽服務專線。

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關鍵字：旅展,信用卡,美國運通,美國運通信用白金卡,米其林,buffet

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