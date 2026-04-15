咖啡、雪糕「買2送2」！超商連5天優惠　消費滿額送衛生紙

▲7-11 特大濃萃美式、大杯精品美式、精品拿鐵「買2送2」。（圖／業者提供）
記者林育綾／綜合報導
陪消費者省荷包，7-ELEVEN今（15）日起至4月19日，除了有會員滿額送禮，還有特大濃萃美式等指定咖啡、飲品、雪糕「買2送2」。萊爾富同步推出5天限時殺，多項夯品「買1送1」。全家將於4月17日至4月21日推出「康康5」，多項商品「買1送1」。OKmart 限今天祭出極淬莊園系列大杯「買2送2」。
▲7-ELEVEN即日起至4月19日「春賞開心花」，會員消費滿額送衛生紙等贈品。（圖／業者提供）
★7-ELEVEN
7-ELEVEN即日起至4月19日推出「春賞開心花」會員活動，會員消費可享滿額贈點、滿額贈品，同時搭配CITY系列與多款人氣商品促銷。
●會員滿額優惠
・會員單筆每滿222元，加贈20點OPENPOINT；滿1,111元加贈110點OPENPOINT。
・會員單筆滿1,111元，贈「舒敏厚棒抽取式衛生紙兌換券」1張（單筆限贈5張）。
●指定商品優惠
・CITY CAFE特大濃萃美式、大杯精品美式、大杯精品拿鐵，買2送2。
・CITY CAFE特大濃萃拿鐵、特大厚乳拿鐵，買2送1。
・CITY TEA琥珀小葉紅茶、黃金蕎麥茶、黑糖粉粿剉冰，買2送2。
・舒味思萊姆口味氣泡水、百吉巧克脆皮大雪糕，買2送2。
★全家
全家將於4月17日至4月21日連續5天，推出「5日5好康」活動，祭出多款飲品、泡麵、冰品優惠；另同步推出咖啡、奶茶、霜淇淋組合價。
・百吉蘇打大雪糕，買1送1。
・波蜜果菜汁，買1送1。
・多喝水微鹼性竹炭離子水，買1送1。
・愛之味麥仔茶，買1送1。
・雙響泡沙茶鍋燒湯麵，買1送1。
・星太郎大雞汁點心麵，加10元多1件。
●咖啡、茶飲、霜淇淋組合價
・Let’s Café大杯特濃美式／拿鐵，任選2杯85元。
・Let’s Tea大杯仙女醇奶茶，2杯65元。
・Fami!ce霜淇淋（不限口味），2支55元。
▼全家4月17日至4月21日連續5天，推出「5日5好康」。（圖／業者提供）
★萊爾富
萊爾富4月15日至4月19日「限時殺」優惠，主打泡麵、飲品、冰品等高頻購買商品，有多件優惠與「買1送1」。
●泡麵、飲品、冰品優惠
・農心辛拉麵，買1送1。
・HiLife Original海洋深層水2000ml，買1送1。
・隨緣麻辣燙湯麵，第2件10元。
・樂法哈密瓜金萱奶茶375ml，第2件10元。
・統一活菌發酵乳370ml（原味／減糖），任選3件77元。
・百吉布丁大雪糕，買1送1。
●熟食、酒類優惠
・栗香地瓜、栗子，單件39元。
・強冽-196℃調酒系列350ml，買2送1。
・微醉系列350ml，任選3件79折。
＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。
▼萊爾富4月15日至4月19日「限時殺」優惠。（圖／業者提供）
★OKmart
OKmart 鎖定咖啡族群，在4月15日當天推出OKCAFE「極淬莊園系列」買2送2優惠。
・OKCAFE大杯極淬莊園美式（原價55元），買2送2。
・OKCAFE大杯極淬莊園拿鐵（原價65元），買2送2。
▼OKmart 在4月15日推出一日限定OKCAFE「極淬莊園系列」買2送2。（圖／業者提供）
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