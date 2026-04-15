咖啡、雪糕「買2送2」！超商連5天優惠　消費滿額送衛生紙

▲7-11 特大濃萃美式、大杯精品美式、精品拿鐵「買2送2」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

陪消費者省荷包，7-ELEVEN今（15）日起至4月19日，除了有會員滿額送禮，還有特大濃萃美式等指定咖啡、飲品、雪糕「買2送2」。萊爾富同步推出5天限時殺，多項夯品「買1送1」。全家將於4月17日至4月21日推出「康康5」，多項商品「買1送1」。OKmart 限今天祭出極淬莊園系列大杯「買2送2」。

▲7-ELEVEN即日起至4月19日「春賞開心花」，會員消費滿額送衛生紙等贈品。（圖／業者提供）



★7-ELEVEN

7-ELEVEN即日起至4月19日推出「春賞開心花」會員活動，會員消費可享滿額贈點、滿額贈品，同時搭配CITY系列與多款人氣商品促銷。

●會員滿額優惠

・會員單筆每滿222元，加贈20點OPENPOINT；滿1,111元加贈110點OPENPOINT。

・會員單筆滿1,111元，贈「舒敏厚棒抽取式衛生紙兌換券」1張（單筆限贈5張）。

●指定商品優惠

・CITY CAFE特大濃萃美式、大杯精品美式、大杯精品拿鐵，買2送2。

・CITY CAFE特大濃萃拿鐵、特大厚乳拿鐵，買2送1。

・CITY TEA琥珀小葉紅茶、黃金蕎麥茶、黑糖粉粿剉冰，買2送2。

・舒味思萊姆口味氣泡水、百吉巧克脆皮大雪糕，買2送2。

★全家

全家將於4月17日至4月21日連續5天，推出「5日5好康」活動，祭出多款飲品、泡麵、冰品優惠；另同步推出咖啡、奶茶、霜淇淋組合價。

・百吉蘇打大雪糕，買1送1。

・波蜜果菜汁，買1送1。

・多喝水微鹼性竹炭離子水，買1送1。

・愛之味麥仔茶，買1送1。

・雙響泡沙茶鍋燒湯麵，買1送1。

・星太郎大雞汁點心麵，加10元多1件。

●咖啡、茶飲、霜淇淋組合價

・Let’s Café大杯特濃美式／拿鐵，任選2杯85元。

・Let’s Tea大杯仙女醇奶茶，2杯65元。

・Fami!ce霜淇淋（不限口味），2支55元。

▼全家4月17日至4月21日連續5天，推出「5日5好康」。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富4月15日至4月19日「限時殺」優惠，主打泡麵、飲品、冰品等高頻購買商品，有多件優惠與「買1送1」。

●泡麵、飲品、冰品優惠

・農心辛拉麵，買1送1。

・HiLife Original海洋深層水2000ml，買1送1。

・隨緣麻辣燙湯麵，第2件10元。

・樂法哈密瓜金萱奶茶375ml，第2件10元。

・統一活菌發酵乳370ml（原味／減糖），任選3件77元。

・百吉布丁大雪糕，買1送1。

●熟食、酒類優惠

・栗香地瓜、栗子，單件39元。

・強冽-196℃調酒系列350ml，買2送1。

・微醉系列350ml，任選3件79折。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

▼萊爾富4月15日至4月19日「限時殺」優惠。（圖／業者提供）

★OKmart

OKmart 鎖定咖啡族群，在4月15日當天推出OKCAFE「極淬莊園系列」買2送2優惠。

・OKCAFE大杯極淬莊園美式（原價55元），買2送2。

・OKCAFE大杯極淬莊園拿鐵（原價65元），買2送2。

▼OKmart 在4月15日推出一日限定OKCAFE「極淬莊園系列」買2送2。（圖／業者提供）