史努比鐵粉集合！NB x SNOOPY春遊布章太燒　人氣角色化身滿分旅伴陪你去哪都型

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New Balance x SNOOPY夢幻聯動！多款「SNOOPY春遊布章」驚喜登場，讓最有型旅伴陪你開啟春日漫遊！

連假剛回來，是不是又覺得心癢想再出門踩點晃晃？一場完美的春日漫遊，不管是在城市間悠閒漫步，或是出國享受異地體驗，除了好天氣之外，更需要能瞬間點亮心情的「完美旅伴」。今年春天，作為潮流風向球的New Balance攜手知名漫畫巨星SNOOPY，化身最萌的出遊神隊友，查理布朗、糊塗塌客等經典通通集合，把漫畫中的幽默與療癒，化作旅途裡『帶得走』的風格記號，陪你一起踏上充滿驚喜的NB春日之旅。

▲New Balance攜手知名漫畫巨星SNOOPY，化身最萌的出遊神隊友。（圖／New Balance提供，下同）

史努比控深呼吸，這波真的太生火！想把這些萌感小夥伴帶回家其實超簡單：只要買New Balance指定系列服飾，就能擁有這組話題度爆表的「SNOOPY春遊布章」。別小看這組精緻布章，隨心情把他們燙印、點綴在服裝上，就像為今天的穿搭注入有趣的小細節，就像帶著專屬旅伴同行，走到哪都有好心情！

這波「史努比效應」不只在社群上炸開，可愛程度連實力女星李沐、百萬YouTuber HOOK以及潮流親子KOL李柔、金承都直接淪陷，搶先示範如何用超萌布章為出遊穿搭注入巧思，輕鬆打造回頭率爆表的春遊亮點！

美到犯規！風格旅伴SNOOPY驚喜上身 連氣質女星李沐都淪陷

氣質靈動的李沐，用白色短袖Polo衫疊搭薰衣草紫長袖，下半身搭配飄逸的卡其A字裙，清爽配色勾勒出乾淨輪廓；胸前兩枚SNOOPY春遊布章則是巧妙的視覺焦點，宛如在春日穿搭裡蓋上了一枚專屬的「冒險戳章」。這份童趣巧思不僅為簡約上衣注入玩心，更像帶著一位驚喜旅伴，陪妳在城市間自在穿梭。

最後腳上搭配是「NB最舒適的薄底鞋」204L，質感滿分的溫柔燕麥色系，加上夢幻緞帶鞋帶和鞋側的花邊設計，讓妳無論是漫步街頭，或是轉角買杯咖啡的日常瞬間，都能讓妳毫不費力地把時髦與浪漫踩在腳下。

更多SNOOPY陪你隨心出遊！Hook用春遊布章把率性穿出門

如果說李沐的春遊穿搭是氣質範本，那百萬YouTuber HOOK則完美演繹了「說走就走」的直覺率性。他以自帶鬆弛感的拉格蘭袖上衣打底，將視覺焦點留給身上活靈活現的SNOOPY春遊布章。無論是與查理布朗的悠閒小憩，還是跟著超萌歐拉夫和史帕克的開心團聚，這些布章宛如出遊的心情狀態欄，將調皮與個性直接貼在身上。這種「帶著旅伴一起瘋」的幽默感，讓你即便在城市百貨走跳，也能處於最放鬆的出遊節奏。

而出遊當然不能少一雙陪你在城市走跳的好鞋，全新配色的740以搶眼Y2K設計抓住視線，鞋面異材質拼接網布讓造型層次更立體，這雙鞋不僅外型有高度存在感，承襲自復古跑鞋的穩健支撐力，更能輕鬆化解日行萬步的負擔，是名副其實的「出國神鞋」。無論搭配短褲或寬褲，都能讓原本的率性風格更有重心，穿出最有態度的出遊Look！

帶上SNOOPY一起出發！用春遊布章搭出全家大小的專屬親子裝

當SNOOPY跨越世代的魅力遇上潮流夫妻檔李柔金承一家，這畫面真的太溫馨療癒！畫龍點睛的布章不只是身上的小點綴，更是全家人專屬的旅伴暗號！他們以簡潔黑白色調作為全家隊服，畫面乾淨卻充滿層次。每個人身上點綴的SNOOPY春遊布章，就像把春遊的雀躍心情直接穿上身，無論走到哪都能展現無可取代的家庭默契。讓SNOOPY同行的穿搭不再只是配件，而是定格全家歡笑聲、最有溫度的時尚印記！

要衝要快，錯過會哭！打造妳的專屬SNOOPY隨身包！

想要帶走這份「風格旅伴」？現在就是最佳時機！不只買指定服飾能夠解鎖SNOOPY春遊布章，這段時間還有驚喜加碼——只要在限定門市還有「SNOOPY 隨身包布章燙印DIY」的獨家體驗！除了能收集更多限定聯名布章，還能親手將最愛的SNOOPY燙印成獨一無二的專屬小包，這誠意真的太滿了！

這個春天，就讓New Balance成為妳探索城市的完美旅伴。無論是運用SNOOPY布章點綴造型亮點，或是踩著精緻薄底204L與百搭神鞋740漫步街頭，都能以最舒適的姿態，走出專屬自己的時髦步伐。現在就換上新裝出發，一起譜寫最可愛的春日記憶吧！

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