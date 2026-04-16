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【廣編】不用上山也能喝到高山茶？！　純喫茶金萱青茶直接把高山帶進大稻埕

純喫茶,金萱青茶,高山茶,茶飲（圖／統一提供）

▲純喫茶暢飲車吸引民眾駐足體驗，感受金萱青茶的清新風味。

【廣編特輯】

圖、文／統一提供

誰說城市沒有高山？這個春天，純喫茶把「高山」直接帶進台北大稻埕碼頭。選擇大稻埕，不只是因為人潮與河岸景觀，更因為這裡曾經是台北重要的茶葉集散地，承載著城市與茶文化的歷史記憶。如今，純喫茶在這裡重新詮釋高山茶，讓「高山」不再遙遠，而是走進城市日常。

純喫茶推出全新新品「金萱青茶」，主打「城市裡的高山茶」，選用來自海拔1000公尺以上的真高山、真金萱，從源頭就確保茶葉擁有細緻清香與自然回甘。為了讓這份高山風味不被流失，更透過專利焙火與冷研磨技術，將茶香完整鎖住，讓每一口都能呈現出層次分明且乾淨的茶感。此外，純喫茶更於大稻埕特意打造出「巨型高山」並結合五感體驗與VR科技的沉浸式場域，讓民眾在城市之中，不用上山，也能一口喝到來自高山的金萱青茶。活動現場最吸睛的是一座矗立於河岸的「城市高山裝置」，將高山意象融入城市景觀，吸引民眾駐足拍照打卡。走進體驗空間後，從視覺、聲音到氣味，層層堆疊出高山茶園氛圍，引領消費者一步步走進高山。

透過VR體驗，參與者更能從城市出發，穿越雲霧與山路，進入金萱茶的生長環境，以第一視角感受高山茶園的風景與清新空氣，完成一場從城市到高山的沉浸旅程。這樣的體驗，也讓手中的一瓶茶，不再只是單純的飲料，而是與大地緊密連結的風味呈現。

而體驗的最後一站，就是關鍵的一口純喫茶金萱青茶。除了嚴選來自真高山、真金萱茶葉與專利保鮮工法外，更透過全程0～7°C低溫新鮮直送，讓茶葉從製作完成到上架，維持在最佳狀態，保留如同現泡般的清新茶香。入口清香自然、口感滑順不苦澀，尾韻回甘明顯，打破傳統印象中「要上山才喝得到的高山茶」的既定印象，成功將高山茶的清香、回甘與滑順口感，轉化成一瓶在便利商店就能輕鬆入手，隨時隨地都能喝的日常茶飲。

「真高山，真金萱」不需要上山，不需要等待，現在，在城市就能喝得到。純喫茶金萱青茶「城市裡的高山」五感沉浸體驗活動，將於4月14日至4月19日在台北大稻埕碼頭登場，邀請所有人親自走進高山，喝一口屬於城市的高山茶。

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