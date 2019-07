「台灣外交部長」吳釗燮受邀赴歐演說　推特標註我國旗

▲吳釗燮受邀前往丹麥演講。(圖/翻攝自AndersFogh Rasmussen推特)

外交部長吳釗燮日前應丹麥前首相拉斯穆森(Anders Fogh Rasmussen)邀請,以「中華民國(台灣)外交部長」的身分出席在丹麥舉辦的「2019哥本哈根民主高峰會」發表演講。而12分鐘的演說中,主辦單位「民主聯盟基金會」(Alliance of Democracies Foundation)除了在臉書全程直播,會後在官方及拉斯穆森的推特上皆公開公布吳釗燮和與會者的照片,同時加上我國國旗並標註「the Foreign Minister of #Taiwan」。

根據《上報》報導,拉斯穆森長期關注民主政體及其相關議題,這次主動向吳釗燮提出邀請,希望他在峰會中向國際分享台灣民主的進程,不過因我國與歐洲國家無正式外交關係和其他緣由,而不公開此次行程。

而在吳釗燮以「台灣:威脅下的民主政體」為主題,分享台灣民主成果的演說結束後,主辦單位的官方推特上放上了吳釗燮的演講影片,另外在拉斯穆森的推特上也可以看到兩人的合照,拉斯穆森寫下,很榮幸邀請台灣的外交部長。《上報》在報導中提到,主辦方在會議文件上以「中華民國(台灣)外交部長(Minister of Foreign Affairs, Republic of China(Taiwan))」介紹吳釗燮,同時在臉書全程直播演講。

「哥本哈根民主高峰會」為拉斯穆森自卸任北約秘書長的職位後,因著對民主政體對抗外來干預的重視,便創立「民主聯盟基金會(Alliance of Democracies Foundation)」,其中有「民主運動計劃(The Campaign for Democracy)及每年舉辦「哥本哈根民主高峰會」,來支持國際民主運動及倡議人士。