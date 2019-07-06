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「台灣外交部長」吳釗燮受邀赴歐演說　推特標註我國旗

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▲▼吳釗燮前往丹麥演講。（圖／翻攝自AndersFogh Rasmussen推特）

▲吳釗燮受邀前往丹麥演講。（圖／翻攝自AndersFogh Rasmussen推特）

 政治中心／綜合報導

外交部長吳釗燮日前應丹麥前首相拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）邀請，以「中華民國（台灣）外交部長」的身分出席在丹麥舉辦的「2019哥本哈根民主高峰會」發表演講。而12分鐘的演說中，主辦單位「民主聯盟基金會」（Alliance of Democracies Foundation）除了在臉書全程直播，會後在官方及拉斯穆森的推特上皆公開公布吳釗燮和與會者的照片，同時加上我國國旗並標註「the Foreign Minister of #Taiwan」。

根據《上報》報導，拉斯穆森長期關注民主政體及其相關議題，這次主動向吳釗燮提出邀請，希望他在峰會中向國際分享台灣民主的進程，不過因我國與歐洲國家無正式外交關係和其他緣由，而不公開此次行程。

▲▼吳釗燮受邀前往丹麥演講。（圖／翻攝自Alliance of Democracies、AndersFogh Rasmussen推特）

▲吳釗燮受邀前往丹麥演講。（圖／翻攝自Alliance of Democracies、AndersFogh Rasmussen推特）

▲▼吳釗燮受邀前往丹麥演講。（圖／翻攝自Alliance of Democracies、AndersFogh Rasmussen推特）

而在吳釗燮以「台灣：威脅下的民主政體」為主題，分享台灣民主成果的演說結束後，主辦單位的官方推特上放上了吳釗燮的演講影片，另外在拉斯穆森的推特上也可以看到兩人的合照，拉斯穆森寫下，很榮幸邀請台灣的外交部長。《上報》在報導中提到，主辦方在會議文件上以「中華民國（台灣）外交部長（Minister of Foreign Affairs, Republic of China（Taiwan））」介紹吳釗燮，同時在臉書全程直播演講。

「哥本哈根民主高峰會」為拉斯穆森自卸任北約秘書長的職位後，因著對民主政體對抗外來干預的重視，便創立「民主聯盟基金會（Alliance of Democracies Foundation）」，其中有「民主運動計劃（The Campaign for Democracy）及每年舉辦「哥本哈根民主高峰會」，來支持國際民主運動及倡議人士。

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關鍵字：吳釗燮,丹麥,歐洲,外交部長

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