外送「茶葉蛋6顆10元」搶爆！網友狂掃36包囤貨　業者急改限購

▲全聯祭出茶葉蛋6顆10元超殺優惠。（圖／翻攝Uber Eats APP，下同）

記者蕭筠／台北報導

近日網友發現透過Uber Eats購買全聯茶葉蛋，整袋6顆只要10元，超殺價格引發民眾瘋搶下單，不少人也在社群平台秀出「戰利品」，更有人狂囤36包。《ETtoday新聞雲》實測，目前外送平台已調整為每筆訂單限買1包。針對此狀況，Uber Eats不願回應。

有網友今天在Threads上分享，全聯於Uber Eats祭出「阿薩姆茶葉蛋6入10元」超殺優惠，有人一次買36包共216顆蛋只要360元，直接把冰箱塞滿，更直呼：「6顆10元，吃起來就是香。」也有人發現茶葉蛋期限只到8月，不建議大量囤貨。

▲有機鴻禧菇只要1元。

還有眼尖的網友發現有1元鴻禧菇、10元藍莓等特價品，同樣引發搶購。

《ETtoday新聞雲》稍早實測，相關商品都已改為限購，每筆訂單只能購買1包茶葉蛋，其餘優惠商品同樣只能買1份。

據了解，全聯、大全聯5月31日前於Uber Eats天天皆有「生鮮爆殺1元起優惠」，每日提供不同品項下殺，優惠品項通常為每單限購1次，此次沒有限購可能是系統設定出現問題。

針對前述狀況，Uber Eats表示暫不回應。