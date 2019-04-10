東方茶飲征服西方味蕾　全新回甘升級讓女法廚驚豔：「製茶如做菜」

▲愛喝茶的法廚傅朝蓉有自己的一套「茶經」，她表示，「口腔內的甘味與苦澀的感受就像是一座感官蹺蹺板，當甘味的感受提升，苦澀味的感受就會相對降低。」（圖／統一企業提供，下同）

消費中心／綜合報導

混搭風是消費時尚界不敗的流行，最近這股風潮也吹向料理的世界，以象徵東方文化的茶，搭配西方精緻美饌，揉合出熟悉又彷彿全新的風味。雖然東方茶與西方料理文化源頭各異，但背後投注的努力與堅持，卻是這兩者能夠互相呼應的原因之一。

製茶人要將採摘下來的茶葉完全釋出珍貴茶湯，又講求茶湯入喉能留下甘甜餘韻，這些過程都需要以職人的心態，反覆做到最好。做菜也是一樣，當聽到西方佳餚，人們想到的就是法式料理，除了講求食材烹調，更注重色彩呈現、擺盤藝術。相同的堅持態度，讓茶葉和食材，都能在他們的手上成就極致美味，毫不衝突！

2018年在國際評比上受到國外評審認可，而拿到「iTQi 比利時風味絕佳獎」的知名茶飲品牌茶裏王，特別邀請也曾經獲得「世界年輕廚師菁英賽」季軍殊榮的知名法菜主廚傅昭蓉，交換彼此對於製茶、料理的堅持，以及表現極致口感的手法與態度。

把自己視為是從基層開始做起的上班族、耕耘瓶裝茶市場18年的茶裏王，一路以「回甘就像現泡」的精神，多年下來反覆研發出更順口、回甘的口感。從高中時期就在學校的教學廚房拚命練習刀工、烹調技藝的傅昭蓉，很能體會這種執著。但有時候不是只靠堅持就能達成目標，傅昭蓉認為，要做出好的法國料理，除了要懂得根據時令挑選季節食材，烹調時也要很熟稔地引出食材的鮮甘味，這些都是影響一道菜整體口感的關鍵。

▲即使再好的食材和再新的技術，過程中還是得經過職人、廚師的專業判斷，才能帶出極致風味。

有趣的是，兩手一揮就能變出滿桌法式佳餚的傅昭蓉，私下則有一個東方老靈魂，那就是喜歡「品茶」！在這次的交流中，傅昭蓉也品飲了今年度新升級的全系列茶飲，她頗為驚喜的表示，「茶感與回甘的表現跟之前相比，變得不一樣了。茶感較以往的茶裏王更有味道，而且回甘的餘韻在茶湯入喉後也明顯增加。」

有感的轉變，其實是因為研發團隊將「單細胞生茶萃取技術」再次進化，把既有技術融合黑網覆蓋栽植的優質茶葉，再運用自然酵素組合；簡單來說就是，讓茶葉本身能夠製造更多甘味胺基酸，並在製茶過程中搭配全新自然酵素的細胞崩解技術，取代傳統的發酵與揉捻，藉此讓茶葉釋放更多的甘甜物質，還能平衡兒茶素成分的微苦感，以現代技術賦予茶飲更超前的風味。

這讓傅昭蓉也忍不住分享，「法國料理中的每一個環節，都是讓食材最好的口感能夠被充分地釋放出來，才能創造出令人驚奇不斷的料理口感。」而這樣的技巧，正好與茶裏王新升級的單細胞生茶萃取技術不謀而合。

走過10多年，各自在專業領域交出無數成績單的法菜主廚傅昭蓉，和台灣茶市場先鋒茶裏王，對談終了更加確信過去的路都不曾白走，也讓彼此更加堅定對未來的信念。而以回甘力提升最高9%的口感，征服傅昭蓉挑剔味蕾的茶裏王，「有感升級」要讓愛茶的消費者，一起回首過去、享受回甘的現在。

▲挾帶2018榮獲食品界米其林「iTQi 比利時風味絕佳獎」的超強氣勢，茶裏王再次升級、挑戰市場的極致回甘力。

本篇與茶裏王合作

