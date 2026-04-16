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愛買限5天「鯛魚加10元多1件」　全聯聯名米其林綠星推5款蔬食

▲▼賣場生鮮優惠。（圖／業者提供）

▲愛買限時5天「鯛魚片加10元多1件」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

看準夏季輕食需求增加，賣場也推出生鮮優惠。愛買將於4月17日祭出限時5天「鯛魚片加10元多1件」快閃活動，同步還有鯖魚、蝦類不到百元。全聯則主打生態養殖與永續飲食概念，推出漁電共生台灣鯛、動物友善雞肉、履歷水果優惠，同步攜手米其林綠星「TU PANG地坊餐廳」推出5款蔬食聯名商品。

★愛買

愛買觀察消費趨勢指出，冷凍魚肉年銷量已突破百萬包，顯示魚類商品長期受消費者青睞。隨著夏季將至、輕食需求升溫，4月17日至4月21日推出限時5天「鯛魚片加10元多1件」快閃活動，原價每包75元，活動期間兩包85元，換算單片約42.5元，全台限量5千包。

▲▼賣場生鮮優惠。（圖／業者提供）

▲愛買生鮮魚類優惠。（圖／業者提供）

除了鯛魚片，同步推出多款生鮮優惠，包括冷凍南方澳鯖魚片任3片169元，單片平均不到57元；台灣金目鱸魚片任2包149元，單包約75元；偏好非冷凍產品的消費者，也可選購現流吳郭魚，每尾59元。

▲▼賣場生鮮優惠。（圖／業者提供）

▲▼愛買量販生鮮限時優惠。（圖／業者提供）

▲▼賣場生鮮優惠。（圖／業者提供）

蝦類商品同樣納入促銷，活凍白蝦任2盒199元，單盒價格壓在百元內。業者表示，魚類與海鮮因具高蛋白、低脂肪特性，成為夏季餐桌常見選擇，此波優惠也鎖定民生採購需求，提供多元價格帶選項。

★全聯

全聯各類生態商品同步推出優惠，主打結合漁電共生與智慧養殖技術的「台灣鯛背肉」，即日起至4月23日單盒119元，2盒228元，平均一盒114元。即日起至5月7日「台灣鯛魚季」期間，購買指定鯛魚商品，單筆滿200元現折20元、滿300元現折40元（不累折）。

▲▼賣場生鮮優惠。（圖／業者提供）

▲全聯各類生態商品也祭出優惠。（圖／業者提供）

雞肉商品同樣主打動物友善與自然放養，「放山桂丁雞骨腿切塊」即日起至4月23日單盒特價350元；採自然放養的「高原火山烏骨雞切塊」同步單盒特價375元，還推出高原放山雞系列8折起優惠，同期間購買生鮮雞肉商品，單筆滿169元，現折10元（不累折）。

水果方面則推出生態鮮果「產銷履歷 貓頭鷹鳳梨（金）」，透過設置棲架守護貓頭鷹棲地，4月17日至4月23日單粒79元，限店販售。

▲▼賣場生鮮優惠。（圖／業者提供）

▲全聯針對各類友善地球商品推出優惠。（圖／業者提供）

除了生鮮商品，全聯旗下「美味堂」也攜手榮獲2025年米其林指南綠星的「TU PANG地坊餐廳」，由主廚張皓福監製推出5款蔬食聯名商品，包括「核桃鷹嘴豆」特價55元、「巴薩米克爐烤時蔬」特價79元、「皮蛋麻婆豆腐」特價79元、「醋溜雨來菇」特價79元，以及「藜麥毛豆壽司組」特價85元（限壽司門市販售）。

即日起至5月7日，聯名蔬食、原食系列、雞胸肉、涼拌菜，同步推出「任2件省10元、任3件省20元」優惠。

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鯛魚愛買全聯

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