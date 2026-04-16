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7-11聯名「朗萌綺盟」御飯糰周邊　全家新推5款蔬食、切片軟歐麵包

▲▼7-11推出夏季鮮食新品。（圖／業者提供）

▲7-11推出御飯糰新品，更首度攜手日本肖像品牌「朗萌綺盟」集點送周邊。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

氣溫逐漸升高，超商同步布局春夏餐食需求。7-ELEVEN 主打御飯糰新品，並首度攜手日本肖像品牌「朗萌綺盟」推出集點活動，成為此波亮點。全家則迎接4月20日世界地球日，擴大「植覺生活」蔬食系列，還推出切片軟歐麵包、杯裝即食新品，鎖定健康與分食需求。

▲▼7-11推出夏季鮮食新品。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN推出「新極上御飯糰」系列新品。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN

●御飯糰新品、聯名「朗萌綺盟」推飯糰集點

7-ELEVEN推出「新極上御飯糰」系列新品，包括使用生食級海鮮入料的「天使紅蝦」與「蔥鹽生鮭」，以及餡料加量的「熟成明太子鮭魚」，強調海味與口感升級。即日起至4月28日，指定御飯糰任選第2件79折，uniopen會員購買指定商品還可累積點數參與兌換活動。

▲▼7-11推出夏季鮮食新品。（圖／業者提供）

▲▼7-11攜手「朗萌綺盟（NANDEMO IKIMONO）」推出「飯糰集點GO活動」。（圖／業者提供）

▲▼7-11推出夏季鮮食新品。（圖／業者提供）

此波最大亮點還包括首度攜手日本肖像「朗萌綺盟（NANDEMO IKIMONO）」推出「飯糰集點GO活動」，即日起至5月26日，凡購買指定御飯糰商品任一個，可獲得1點，累積點數可兌換磁鐵、束口袋、資料夾等，共9款限定周邊，其中多款以海苔飯糰為造型設計，預期可帶動御飯糰相關類別成長約1成。

「朗萌綺盟」為《角落小夥伴》設計師橫溝友里（Yokomizo Yuri）創作的療癒IP，將食物、小物，擬人化為圓滾滾的可愛小生物，表情逗趣。

▲▼7-11推出夏季鮮食新品。（圖／業者提供）

▲7-11 夏季鮮食新品。（圖／業者提供）

●涼麵與輕食商品回歸

隨著氣溫升高，7-ELEVEN 春夏主打商品也陸續回歸，包括「北海道蕎麥風味沾麵（售價69元）」、「和風中華冷麵（售價89元）」與「柚香豆皮冷烏龍麵（售價89元）」等季節型冷麵商品。

關東煮則推出新品「炙燒雞胸肉」，選用本土雞胸肉製成，即日起至4月28日，關東煮與滷味全品項「任選4件88折」。

自有鮮食品牌「Simple Fit」也新增多款餐食，包括「嫩烤里肌多彩鮮蔬餐盒（售價99元）」、「21Plus玉米雞肉熟水餃（售價59元）」與「黃金玉米棒（售價49元）」。

即日起至4月28日，Simple Fit指定品項搭配CITY TEA黃金蕎麥茶，可現省10元。

▲▼7-11推出夏季鮮食新品。（圖／業者提供）

▲同步引進多款蔬果，包括產季限定的「紐西蘭紅寶石奇異果」。（圖／業者提供）

●水果、高蛋白補給商品

在健康飲食趨勢帶動下，7-ELEVEN 同步引進多款蔬果與健康商品，包括產季限定的「紐西蘭紅寶石奇異果（售價75元）」每年只有販賣短短2個月，還有一次能吃兩種口味的「紅綠寶石無籽葡萄袋（售價69元）」。

冷凍健康商品方面，推出「鮮凍綜合莓（售價79元）」與「鮮凍藍莓（售價69元）」等個人份商品，即日起至4月29日指定商品搭配優格任選兩件88折。

▲▼7-11推出夏季鮮食新品。（圖／業者提供）

▲新品「Base n U高蛋白紅茶牛乳（無加糖）」。（圖／業者提供）

此外，7-ELEVEN也推出新品「Base n U高蛋白紅茶牛乳（無加糖）」，嚐鮮價45元、2件79元；全台超過300間門市的果汁BAR同步販售「嚴選草莓綜合果汁（售價99元）」等多款現打果汁。

★全家

●「植覺生活」推5款蔬食新品

全家迎接4月20日世界地球日，持續擴大蔬食布局，旗下蔬食品牌「植覺生活」推出5款新品，涵蓋飯糰、主食與輕食，強化日常低碳飲食選擇。

▲▼全家「植覺生活」新推5款蔬食新品，石臼軟歐麵包瞄準女性客群，首推「切片分食」。（圖／業者提供）

▲全家推出春夏鮮食新品。（圖／業者提供）

全家「植覺生活」新品包括復刻台式街邊小吃風味的「鹽水G絲飯糰（售價35元）」、主打異國風味的「打拋風味豆腐飯（售價69元）」與「黑松露野菇義大利麵（售價89元）」；同步推出兩款輕食商品「蔬菜烘蛋起司貝果堡（售價55元）」與「厚蛋時蔬握沙拉（售價69元）」，提供不同餐食選擇。

▼全家「植覺生活」新推5款蔬食新品。（圖／業者提供）

▲▼全家「植覺生活」新推5款蔬食新品，石臼軟歐麵包瞄準女性客群，首推「切片分食」。（圖／業者提供）

●推出切片軟歐麵包　鎖定女性與分食需求

觀察女性客群與辦公室分食需求，全家參考日本便利商店趨勢，推出「切片」型態石臼軟歐麵包新品，包括「滿滿果乾切片軟歐」與「濃可可紅寶石切片軟歐，以及鹹食「法式芥末籽脆腸軟法」，透過切片設計提升分食便利性，3款麵包售價皆為45元。

▼石臼軟歐麵包瞄準女性客群，首推「切片分食」。（圖／業者提供）

▲▼全家「植覺生活」新推5款蔬食新品，石臼軟歐麵包瞄準女性客群，首推「切片分食」。（圖／業者提供）

●聯手萬歲牌推出杯裝即食商品

全家也與萬歲牌合作，推出4款「杯裝即食」新品，包括「活力野菜風味」燕麥粥、「黃金玉米風味」燕麥粥、「堅穀力莓果口味」與「堅穀力原味」，杯裝設計可搭配牛奶、豆漿或優格沖泡，售價45元至55元，鎖定早餐與下午茶時段需求。

▼全家也與萬歲牌合作，推出4款「杯裝即食」新品。（圖／業者提供）

▲▼全家「植覺生活」新推5款蔬食新品，石臼軟歐麵包瞄準女性客群，首推「切片分食」。（圖／業者提供）

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超商新品7-ELEVEN御飯糰全家

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