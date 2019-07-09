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東北角玩2天熱炸！小資女最大殘念「該買車出遊」　他一聽陷深思...網破盲點

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▲和平島公園。（圖／記者彭懷玉攝）

▲和平島公園也是東北角熱門景點。示意圖，與本文無關。（圖／記者彭懷玉攝）

網搜小組／綜合報導

一名男網友上周末約女性友人到基隆玩兩天，行程包括九份、忘憂谷、鼻頭角等，而交通方式是搭乘客運再轉公車，由於天氣炎熱，加上站牌到景點有一段路程，讓對方不禁感嘆，「似乎該買個車出去玩比較方便」。一席話讓他陷入思考，直呼「如果今天這是我要追的女生，不就整個GG到炸。」

男網友在PTT上提到，起初他規劃第一天到野柳，但因為天氣太熱，那裡又幾乎沒有遮蔽的地方，於是他改成九份+金瓜石，除了不會太曬又能吃東西外，還有公車直達相當方便；而女性友人一路上也沒什麼抱怨，只有不經意提到，上次遊九份是朋友開車前往。

請繼續往下閱讀...

隔天他們早上搭公車到忘憂谷，而公車站牌離目的地約莫15分鐘的路程，原po表示，「這邊她就有說到上次開車，所以不用走這麼多路，說真的...昨天北部體感超過40度，我也覺得很熱，有點抱歉，不過也沒辦法，就只能用公車旅遊。」

▲▼車,副駕駛,開車載妹。（圖／pakutaso.com）

▲友人不禁感嘆，買車出遊比較方便。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

他們好不容易走到那，但頂著大太陽又爬樓梯，加上滿身黏膩感，實在沒什麼興致看海，後來女性友人在公園時忍不住發話，「下次有人約夏天出門要拒絕」，而他看友人早已疲憊不堪，於是提議取消下午到鼻頭角的行程，當然對方也欣然答應了。

原po說，「準備回基隆市區的時候，我們先到一間萊爾富坐著休息+等公車，這邊她又提到，是不是該買個車出去玩比較方便。老實說我覺得她是說給我聽，但當下我只回，可以啊，這樣妳北湖口通勤到竹北也不會那麼累。」

儘管嘴上這麼說，不過男網友也不禁反思，「如果今天這是我要追的女生不就整個GG到炸，出社會之後是不是沒車根本慘，還是單純是前兩天太熱。」

▲▼天氣 高溫 炎熱。（圖／記者屠惠剛攝）

▲很多人無法接受，大熱天到戶外遊玩。（圖／記者屠惠剛攝）

對此，鄉民紛紛留言表示，「兩天出遊，真的租車是正解，不需要考慮買不買車那麼遠」、「願意戶外踏青、而且搭大眾交通工具出門的這位朋友，請好好珍惜」、「哥，問題是沒錢，不是沒車」、「我也沒車，但如果要去你上面說的這些點，我一定會租車」；然而原po直言，雖然有想過，但租車太貴，朋友應該也無法接受。

而有部分網友認為，是行程安排出問題，「你規劃的行程在現在這種天氣，願意參加的女生應該不會太多」、「沒車不是不行，只是你沒車還去這些又曬又熱又遠的地方，真的不行，換做是你帶家人出門一定也會抱怨」、「為什麼不找一些去了又舒服又開心的點？要是我朋友約我這種天氣出門，我一定打斷他腳」、「這種天氣就約室內吹冷氣就好，曬這麼久太陽，哪個人會開心啊」。

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關鍵字：開車,東北角,基隆,忘憂谷,公車,PTT

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