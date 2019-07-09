公車刷卡新制上路9日！新北接獲「27件溢扣投訴」　交通局稽查最重罰9萬

▲ 新北稽查公車上下車刷卡溢扣，最重可罰9萬元。（圖／新北市交通局提供）

記者郭世賢／新北報導

雙北公車自7月1日起實施上下車刷卡，頻傳乘客投訴遭溢扣款。新北市7月1日至今共接獲27件溢扣投訴，其中有8件經查證確定是多扣款。新北市交通局9日起加強動員稽查，其中同時針對乘客投訴溢扣款案件進行查證，若屬實將依公路法對業者處9千元以上、最高9萬元重罰。

交通局運輸管理科科長林詩欽表示，7月1日至今接獲27件溢扣投訴，有8件經查證確定是多扣款，除已請客運公司退還溢扣款外，並要求須提供民眾100元現金或禮券補償，交通局也將依公路法開罰。

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雙北公車7月1日起實施乘客上下車都刷卡，新北市交通局已要求客運公司加強司機訓練，並更新自動分段或提醒分段等設備改善；林詩欽表示，針對乘客投訴溢扣案件，查出與部分司機未在緩衝區後操作驗票機分段按鈕有關，導致民眾被多扣15元。

林詩欽表示，由一段票路段駛進緩衝區前，司機要設定驗票機進入下一個區段，出緩衝區後也要再設定，作為一、二段票區別，如果司機進緩衝區後才設定、或還沒出緩衝區就提早設定，導致緩衝區範圍縮小，就會產生溢扣問題。

新北市交通局長鍾鳴時表示，實際搭公車觀察發現，民眾對於公車上下車均需刷卡，多表支持，因為再也不會搞不清楚是上車刷卡、還是下車刷卡？交通局同時也能收集民眾搭車起訖點資訊，做為後續路線、班次調整的依據和參考。若民眾有被溢扣情況，可打1999市民熱線，留下姓名、電話、卡種卡號、搭車時間、起訖點及公車路線以利查詢。