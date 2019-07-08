影／蘇花紅燈硬闖！三寶「宇宙尷尬30秒」整排車全看光　賓利哥：有療癒到

記者周亭瑋／採訪報導

網友Marco LO昨天跟著豪車車隊，行經蘇花公路、接近清水斷崖的隧道時，碰上單線雙向管制；沒想到，第一台白色休旅車在停等紅燈時，突然催油門硬闖，結果下場超尷尬，讓目睹全程的他瞬間笑噴，而畫面也療癒大票網友。

▲遊覽車後面還有30多台車。（圖／Marco LO授權提供）

請繼續往下閱讀...

Marco LO向《ETtoday新聞雲》記者還原經過，當時他們這一道是紅燈，而第一台白色休旅車等了大概10秒，就突然衝出去，「好玩了吧...被遊覽車逼回來，而且遊覽車過來的時候，後面至少跟30台車，塞得蠻嚴重的。」

▲第二台和原po（第三台）算很好心了，還留了位給他。（圖／Marco LO授權提供）

Marco LO提到，他們是台中的超跑禮車車隊，受到花蓮委托人邀請而前往，共有1台勞斯萊斯和3台賓利，「然後...我是第三台，因為我們知道他一定會卡住，所以他倒車回來的時候，第一個的位置還幫他留著。」

畫面曝光後，掀起熱烈回響，網友們紛紛笑回，「總是有人認為全世界都是笨蛋，只有他自己最聰明」、「是我就會停他的位置，然後他就退到天荒地老」、「哈哈哈~感覺好蠢~好好笑~」、「考駕照時的技巧用到了」、「把他關起來，讓他一路倒退」、「莫名的療癒」、「這樣我就放心多了～」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▼他們是來自台中的超跑禮車車隊。（圖／Marco LO授權提供）