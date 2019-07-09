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每天出門帶妝挨酸「發情勾搭別人」　她嗆「都是為自己」：關你屁事

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化妝品,粉撲,化妝。（圖／記者李佳蓉攝）

▲化妝可以帶給人好氣色。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者張嘉晏／綜合報導

俗話說「女為悅己者容」，指的是以前女性會為了欣賞自己的人打扮，不過在性別平權的今日，許多人都認為這句話應該有不同的解讀。一名女網友表示自己平時出門都會帶妝，但都是為了自己的自信和好心情而畫的，卻總是接收到四周的閒言閒語，讓她很想大聲告訴對方「甘你屁事」。

一名女網友在PTT女孩版發文，她表示自己平時是個出門、上班都有化妝習慣的人，「我認為化了妝之後，人有精神、有自信，出門前把自己打理好是很重要的事情。」她表示，若素顏還可以看起來很有精神那也很好。

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不過帶妝似乎也帶給她很多困擾，她表示自己時不時就會收到周圍同事朋友的「關心」，有人問她這樣每天化妝「不累喔」，也有人說這樣很有「閒工夫」，「妳每天都要化妝是因為素顏很恐怖嗎」、「我實在沒辦法像妳一樣每天化妝，公司裡也沒有值得自己打扮的人」，不過這些話聽在她耳裡卻是超刺耳。

原PO表示，每當她聽到這些話，都很想跟他們說「甘你屁事」，她認為化妝是為了自己，不是為誰，「現在的『女為悅己者容』不是應該為了讓自己感到開心而打扮的嗎？」她抱怨道，還有男性會認為女生畫全妝就像「發情母狗」一樣想到處勾搭，實在很歧視，更何況很多時候都這些話都是出自女性自己，真的不是很妥當。

▲▼化妝,粉底,粉底液,粉撲,口紅。（圖／翻攝自pixabay）

▲化妝品。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

對此許多鄉民都超認同表示「老娘打扮給自己看的啦」、「姐化妝只是為了自我感覺良好啦～甘你們什麼事」、「雖然我天天素顏的，但看到你同事的回覆，也覺得關你屁事」、「被問為什麼不化妝也很討厭，我覺得我素顏可以見人不行嗎」。然而也有人換個角度，質疑會不會是原PO的妝容很恐怖，別人說這麼多其實只是委婉暗示。

還有網友抱怨說，如果自己只上粉底不遮瑕，還會被嫌說「黑眼圈這麼深怎麼不遮一下」；如果花心力上了遮瑕，又會被說「怎麼又化妝啊，時間很多嗎？」讓人無所適從，還是做自己比較自在。

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關鍵字：PTT,化妝,帶妝,素顏

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