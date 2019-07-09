不只加料！現任空服員驚爆：有同事威脅「等回去後，在機艙門動手腳」

▲一名空服員在節目上爆料，有空姐揚言要動手腳。（圖／東森新聞）

網搜小組／綜合報導

長榮空服員罷工才剛落幕，沒想到霸凌傳聞卻越演越烈，而被點名的郭芷嫣也發聲明，公布對話截圖還原真相。不過，一名自稱現任長榮空服員（化名Amy）的女子昨上節目爆料，有空姐曾放話，要在起飛降落的時候，在機艙門上面動手腳。一席話掀起激烈論戰，許多鄉民嚇傻，但也有不少人質疑真實性。

Amy在節目《這！不是新聞》上表示，因覺得工會的訴求到後來變調了，所以選擇在罷工第3天「跳船」，「當初要求的是日支費跟過勞航班，但我發現他們後來強調的好像都是日支費，再加上工會很多幹部根本就不是空服員，他們可能不了解我們真正辛苦的地方在哪裡，感覺就是為了罷工而罷工。」

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Amy爆料說，「現在罷工的人還不可以回公司，所以她們現在都是在群組裡面說，等她們回去就要開始霸凌人，像是對反對罷工的機師說，要在他們的餐點裡面加料，甚至還威脅我們說，等她們以後回去飛，在起飛降落的時候，要在機艙門上面動手腳。」

▲許多鄉民認為，不該拿乘客安全開玩笑。（圖／翻攝自批踢踢）

她進一步解釋，「機艙門要隨時保持警戒狀態，所以我們把門打開，那個滑梯才會打出去，她可能故意把它調整到不會打開的位置，那這樣子的話，對我們來說，逃生的時候就會沒有滑梯。」

就有網友將節目影片po上PTT，驚呼「我聽到時還以為聽錯了，現在有影片確認，機艙門動手腳是三小，長榮還不查嗎？」對此，大票鄉民紛紛回應，「國安局在睡嗎」、「太神啦！轉職恐怖份子嗎」、「為了四個月年終，全機陪葬XDDDD」、「現在知道誰貪婪了吧」、「這一定要查出是誰講的喇，太誇張惹」、「不管是不是真的，麻煩長榮徹查好嗎」。

不過，也有很多網友質疑爆料真假性，直言「假的吧，自己也在飛機上耶，真心不怕死」、「不要隨便捕風捉影啦」、「這種事不是第一時間跟公司反應嗎？上電視爆料，這心態也很糟糕，而且真假只有妳知道」、「還以為以鄉民水準會先求證據」。

▲網路瘋傳長榮機師貼文要空服送「特別餐」給反罷工者。（圖／翻攝自批踢踢）

另外，針對之前瘋傳的「放話送特別餐」，長榮航空向《ETtoday新聞雲》證實有掌握相當證據，由於事件已涉及飛行安全，因此暫時先不安排該名機師的飛行任務、正在積極調查中。

至於針對郭芷嫣凌晨發表聲明，承認流傳截圖是本人所言，長榮航空發言人陳耀銘指出，昨天工會還開記者會稱幹部頭像被冒用，但昨晚又有人跳出來發書面聲明承認，公司對此很存疑，不曉得到底是不是本人所寫的，由於昨晚公司已到桃園蘆竹分局蘆竹派出所報案，後續將交給警方調查，讓司法調查還她清白。

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