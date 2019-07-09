▲「查察賄選及暴力執行小組」揭牌，基檢查賄行動全面啟動。（圖／基隆地檢署提供）

記者郭世賢／基隆報導

第15任總統、副總統及第10屆立法委員選舉即將於2020年1月11日舉行投票，為保持乾淨選風，確保選舉順利完成，基隆地檢署「查察賄選及暴力執行小組」由檢察長柯麗鈴親自領軍，於9日正式揭牌，宣示各項查賄部署及行動正式展開。

揭牌儀式由檢察長柯麗鈴親自領軍，率查賄執行秘書主任檢察官侯靜雯、基隆市警察局長詹永茂、法務部調查局基隆市調查站主任何中明、新北市調查處犯罪調查科長徐富德、北部地區機動工作站主任司德釗、航業調查處基隆站主任張利豐、基隆市警察局刑事警察大隊隊長張文源、基隆市政府政風處長簡正坤等檢、警、調、政風首長共同舉行，宣示查賄行動全面展開。

基隆地檢署依據法務部函頒「法務部第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉查察工作綱領」之指示，以「端正選風、禁絕不法」為核心目標，「嚴守行政中立及執法公正客觀」、「防制金錢、暴力及假訊息介入選舉」、「提升情資有效性及整體查賄效能」為三大基本方針。六大重點工作則為「審慎有效佈雷」、「強化科技查賄」、「加強資金清查及嚴防境外資金介入」、「嚴防選舉賭盤、金錢、暴力及虛設戶籍人口介入」、「重視假訊息效應並優先妥適處理」、「善用網路宣導反賄選並建立全民反賄網」。

檢察長柯麗鈴特別指出，本次選舉屬中央層級選舉，其結果將影響我國政策擘劃及走向，重要性不可言喻，故查賄行動除針對傳統的選舉賭盤等，賄選手法進行監控外，將特別加強散播假訊息及境外資金介入選舉的查察，地檢署將依據查賄工作綱領所揭示的一個核心目標、三大基本方針、六大重點工作，全力防制金錢、暴力及假訊息介入選舉工作。

反賄戰爭的真正利器是在於全民的反賄意識，柯檢察長除呼籲各參選人一同努力營造乾淨選風，為全民立下典範外，更呼籲散佈社會各階層的你我發揮小蝦米對抗大鯨魚的力量，踴躍檢舉賄選，不要賺買票的黑心錢，因為不僅錢少心虛還要怕被抓，要賺正當的檢舉獎金，不僅錢多心安又能為民除害。

依據鼓勵檢舉賄選要點之規定，如向檢、調、司法警察機關檢舉因而查獲總統、副總統候選人賄選者，將給與1500萬元檢舉獎金，查獲立法委員候選人賄選者，將給與1000萬元檢舉獎金。基隆地檢署對於檢舉人姓名、年齡、住居所或其他足資辨認其身分之內容，均將保密，確保檢舉人身分不曝光，歡迎大家撥打檢舉電話：0800-024-099＃4。

基隆地檢署為加強民眾反賄意識，特別製作「口罩」、「抹布」、「扇子」等三寶分送給民眾，其中「口罩」代表「檢舉賄選．我來罩你」，「抹布」代表「乾淨選舉 賢人出頭」，「扇子」上面印有選舉口訣及抓賄技巧，因檢舉獎金在千萬以上，所以代表「搧來千萬．走路有風」。期望藉由檢、警、調、政風與全民的共同努力，打造乾淨選風，選賢與能，讓民主根基更加穩固。