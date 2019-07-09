快訊／郭芷嫣深夜承認了！　「entree要被加料的人」：是我說的

▲郭芷嫣9日凌晨0時許透過工會發布聲明，承認「entree要被加料的人」確實是她說的。（圖／記者張榮恩攝）

記者趙蔡州／綜合報導

長榮航空罷工6日才剛落幕，不料7日網路就瘋傳一則消息，桃園市空服員職業工會理事郭芷嫣疑似在Line放話，要「電爆」在中途跳船的罷工空服員。對此，郭芷嫣9日凌晨0時許透過工會發布聲明，承認「entree要被加料的人」是她說的，但是絕對沒有想要霸凌任何人，最後更曝光前後的對話截圖解釋，並對外道歉。

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▲長榮空服員郭芷嫣現身長榮罷工現場畫面。（圖／記者李毓康攝）

桃園市空服員職業工會理事郭芷嫣之聲明：

一、 我是郭芷嫣，首先，針對最近網路上已出現眾多冒用「郭芷嫣」頭像與暱稱之爭議性發言，感謝工會在第一時間出來說明。我本人並無霸凌意圖，在未來也絕對尊重工會針對未參與罷工之會員採取愛、包容、尊重、溝通等四大原則，在罷工後不會徒生事端，會盡一己之力，修補勞資與勞勞之間的關係。

二、 另外必須澄清的是，在第一時間於「11E」群聊裡出現之「entree要被加料的人」等言語確為我本人所言。然而，還原line群對話脈絡，當時大家是針對公司某位員工對工會過激言論進行討論，我除了表示該名員工此番霸凌言論不妥，更鼓勵大家將之檢舉至「反霸凌」信箱，然而，在討論過程中，也因為情緒過激，在有人詢問員工是誰時，脫口而出說是「entree要被加料的人」。

此句發言並非表示「我」有要加害該名員工之意圖，因為若未來假設我與該名員工同飛，加害該名員工將影響自己的人身安全和飛航安全，故此句純為玩笑話，我也承認確有不當之處，對此對話內容外流，導致社會誤解，本人深感抱歉。

三、 正如同大家在群聊裡反覆提及，現在公司各部門相互對立仇視的情形相當嚴重，本人在整段連續的對話中，也表示「不是要鼓勵組員當鬥雞」。而是希望公司也可以制止其他部門員工有霸凌或造成對立之行為。而本人在此氛圍下各種情緒過激的不當發言，本人在此致歉，也向大家承諾，未來不會有任何霸凌他人、影響飛安的行為。

四、 對此事件引發的風波與困擾，本人深感自責，但本人也坦然接受公司調查，並依法提出說明與主張相關權益。

▲批踢踢7日瘋傳空服員工會代表郭芷嫣疑似霸凌的發言截圖。（圖／翻攝自PTT）