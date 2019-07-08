萬丹泥火山又噴發！村長直擊「爆滾泥漿入侵」　網好奇經濟價值...在地人解答

▲滾滾泥漿。（圖／陳玉意提供）

記者周亭瑋／綜合報導

屏東縣萬丹鄉的泥火山又爆發了，灣內村村長陳玉意今（8日）早在灣內村錄下現場畫面，只見噴出的大量泥漿流入農田，值得慶幸的是，這回是在作物收割完才噴發；而當地人也指出，每年都會發生1-2次，去年不僅造成產業道路毀損，還正值收割期，讓農民欲哭無淚。另外，陳村長也向《ETtoday新聞雲》記者表示，現在還很大。

請繼續往下閱讀...

灣內村村長同時也是地主的陳玉意，今在臉書po出影片，驚呼「灣內村泥火山又爆發了！」從畫面中可見，收割完的農田空地被泥漿入侵，還不斷冒煙、冒泡。

鄉公所主秘早上已緊急調派怪手，到場開挖引流，以減少鄰地損失；儘管農作物已收割，不像去年一樣，5月間的稻米收割期噴發一次，後來玉米產季又爆發，但陳村長感嘆，被入侵的農地受損，將面臨無法耕種的命運，而他去年也是苦主，有一分多地的玉米田無法收成。

▲鄉公所今早調派怪手，緊急開挖引流。（圖／陳玉意提供）

影片被分享至「爆廢公社二館」後掀起討論，網友們紛紛回應，「雖然可怕，但還是奇景呢」、「還好稻子收割完了」、「這個恐怖」；還有人不禁好奇，「這些土會有經濟價值嗎？拿來敷臉之類的」，不過在地人直言，「這問題已經提過好幾年了，但附近以前是汞汙泥掩埋場，就算可以也沒人敢。」

在萬丹鄉及新園鄉交界處的萬丹泥火山，平時沉靜的像座死火山，但因地底蘊藏豐富天然氣，噴發時烈焰沖天、火光閃閃，還會有大量泥漿噴湧，而且幾乎年年噴發，地點又不固定，不過這些年來，都發生在萬丹鄉境內。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

▼幸好農作物已收割。（圖／陳玉意提供）

