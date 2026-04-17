網徵剪輯師文爆紅！超狂應聘者背景曝　超懂流量密碼62歲大叔

▲網友po求職文，讚嘆62歲大叔超懂流量密碼 。（圖／網友提供）

記者吳奕靖／高雄報導

社群平台Threads最近有一篇貼文意外爆紅，一名網友原本只是想找短影音剪輯師，沒想到一聊之下，對方竟是一位「53年次」的62歲大叔，讓他當場愣住。更讓人意外的是，這位大叔不只懂剪片，聊起流量、腳本、演算法也很有一套，專業程度直接打破不少人對年紀和數位能力的刻板印象。

這篇貼文一開始是用「本來以為遇到同行，結果對方是位阿伯」當主軸，語氣帶點驚訝，也帶點好笑，沒想到一丟上網後，立刻引發不少網友共鳴。有人一看完直接被打中，留言說「有心就辦得到最佳範例欸」，也有人說「我用脆就是想看這種內容啊」。還有網友一句話點破不少人的焦慮，直呼「突然懂什麼叫被時代淘汰不是因為年紀」，這句話也被不少人按讚。更有網友笑說「阿伯……我不想努力了」，還有人說「這比什麼斜槓青年還狠，直接斜槓到中年」，一句比一句更有梗。甚至還有人反問，「所以『年輕人懂得比較多』到底誰講的？？？？？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

隨著留言越滾越大，當事人也乾脆親自現身留言區回應，坦言自己並不是相關科系出身，也不是原本就在做影音這行，而是後來透過系統化課程，從基礎開始學短影音剪輯，慢慢把操作、腳本規劃、平台邏輯一項一項補起來，結訓後也開始試著接案。

不少網友看完後也開始改口，不再只是把焦點放在「阿伯會剪片」這件事，而是開始討論，原來現在真正會不會被時代甩開，關鍵可能根本不是年紀，而是有沒有持續學。有人留言說，「60歲還在接案，而且講得頭頭是道，這才叫職場生存力」，也有人說，「突然懂了，被時代淘汰真的不是因為年紀，是因為你不想學」。

針對這起意外掀起熱議的案例，巨匠電腦則表示，近年確實明顯感受到跨年齡層學習數位技能的需求在增加，尤其短影音創作和AI相關應用，已經不再只是年輕人的天下。不少學員其實都不是本科出身，而是透過有系統的課程，一步一步把基礎打起來，再慢慢累積作品和實作經驗。

巨匠也提到，這起Threads奇遇之所以會燒起來，某種程度上也不只是因為反差感夠大，而是它剛好戳中很多人的焦慮。當大家都在講AI、短影音、演算法的時代，有人還在擔心自己太老、太慢、學不來，但這位大叔卻直接用行動證明，年紀未必是問題，真正麻煩的，反而是你先認定自己不行。