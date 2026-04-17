　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

網徵剪輯師文爆紅！超狂應聘者背景曝　超懂流量密碼62歲大叔

▲網友po求職文，讚嘆62歲大叔超懂流量密碼 。（圖／網友提供）

▲網友po求職文，讚嘆62歲大叔超懂流量密碼 。（圖／網友提供）

記者吳奕靖／高雄報導

社群平台Threads最近有一篇貼文意外爆紅，一名網友原本只是想找短影音剪輯師，沒想到一聊之下，對方竟是一位「53年次」的62歲大叔，讓他當場愣住。更讓人意外的是，這位大叔不只懂剪片，聊起流量、腳本、演算法也很有一套，專業程度直接打破不少人對年紀和數位能力的刻板印象。

這篇貼文一開始是用「本來以為遇到同行，結果對方是位阿伯」當主軸，語氣帶點驚訝，也帶點好笑，沒想到一丟上網後，立刻引發不少網友共鳴。有人一看完直接被打中，留言說「有心就辦得到最佳範例欸」，也有人說「我用脆就是想看這種內容啊」。還有網友一句話點破不少人的焦慮，直呼「突然懂什麼叫被時代淘汰不是因為年紀」，這句話也被不少人按讚。更有網友笑說「阿伯……我不想努力了」，還有人說「這比什麼斜槓青年還狠，直接斜槓到中年」，一句比一句更有梗。甚至還有人反問，「所以『年輕人懂得比較多』到底誰講的？？？？？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

隨著留言越滾越大，當事人也乾脆親自現身留言區回應，坦言自己並不是相關科系出身，也不是原本就在做影音這行，而是後來透過系統化課程，從基礎開始學短影音剪輯，慢慢把操作、腳本規劃、平台邏輯一項一項補起來，結訓後也開始試著接案。

不少網友看完後也開始改口，不再只是把焦點放在「阿伯會剪片」這件事，而是開始討論，原來現在真正會不會被時代甩開，關鍵可能根本不是年紀，而是有沒有持續學。有人留言說，「60歲還在接案，而且講得頭頭是道，這才叫職場生存力」，也有人說，「突然懂了，被時代淘汰真的不是因為年紀，是因為你不想學」。

針對這起意外掀起熱議的案例，巨匠電腦則表示，近年確實明顯感受到跨年齡層學習數位技能的需求在增加，尤其短影音創作和AI相關應用，已經不再只是年輕人的天下。不少學員其實都不是本科出身，而是透過有系統的課程，一步一步把基礎打起來，再慢慢累積作品和實作經驗。

巨匠也提到，這起Threads奇遇之所以會燒起來，某種程度上也不只是因為反差感夠大，而是它剛好戳中很多人的焦慮。當大家都在講AI、短影音、演算法的時代，有人還在擔心自己太老、太慢、學不來，但這位大叔卻直接用行動證明，年紀未必是問題，真正麻煩的，反而是你先認定自己不行。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
525 1 5795 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
卓榮泰赴日看WBC遭傳「日方不滿被背叛」　外交部：不評論
嘉女驚傳「廁所四腳獸」出沒！校方緊急回應
快訊／何品室融生涯首轟就是滿貫砲　寫聯盟最年輕紀錄
「4姊妹同框」等了225年　白沙屯媽首度駐駕福安宮
徐若熙2局未滿狂失7分退場：對不起球隊
李多慧昔遭霸凌！　「躲回老家3個月」
頂讓金大砍　Toyz火鍋店「北部知名私廚」接手

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

網急搜「人呢」？粉紅超跑全速衝刺　鎮長追不到車尾燈被海放了

母親節甜蜜加倍！台中長榮「買一捐一」　13年送愛不間斷

100元變200！台中物調券4／24開跑　35萬份搶攻買氣

大甲媽上轎典禮出意外！千里眼不慎掉落地面　民俗專家說話了

台灣醫師登ADI國際舞台　抗發炎飲食研究受矚目

瘋媽祖注意！香燈腳別只顧防曬　醫揭「中暑」差異、按4穴位自救

網徵剪輯師文爆紅！超狂應聘者背景曝　超懂流量密碼62歲大叔

獨／毒春捲案連開40場協調會！數十人同意和解　闆娘到場展現誠意

生小孩失去自由！媽崩潰吐心聲「終於懂現代人為何不生」　網戰翻

鳳梨和芒果不能一起吃？　4大常見迷思一次解答

京都11歲男童失蹤22天白骨化　陰鬱繼父終認「我做的」！故佈疑陣手法曝光　他竟還是入贅外遇男

白沙屯媽祖大轎狂晃！　十字路口突暴衝

京都11歲男童陳屍山林！　繼父「坦承犯案」：人是我殺害的

王彥程球衣快被買光！挑戰投一休四　肩負韓華終止主場8連敗任務

王彥程挖寶田中將大橫掃球成關鍵武器　日韓英「三聲道」溝通融入韓華

媽祖巡視西螺果菜市場　客人老闆超驚喜連生意都不顧了

白沙屯媽祖出巡中！還願還能分期　鑽轎底3類人千萬別試

高虹安論文涉抄襲資策會期刊！　智財商業法院發回更審理由曝

壯觀空拍畫面曝！白沙媽三進三退衝朝天宮　香燈腳擠爆高呼：進喔

親吻土地23秒！財神總統參選嘉義市長　喊話張啓楷：退選吧

網急搜「人呢」？粉紅超跑全速衝刺　鎮長追不到車尾燈被海放了

母親節甜蜜加倍！台中長榮「買一捐一」　13年送愛不間斷

100元變200！台中物調券4／24開跑　35萬份搶攻買氣

大甲媽上轎典禮出意外！千里眼不慎掉落地面　民俗專家說話了

台灣醫師登ADI國際舞台　抗發炎飲食研究受矚目

瘋媽祖注意！香燈腳別只顧防曬　醫揭「中暑」差異、按4穴位自救

網徵剪輯師文爆紅！超狂應聘者背景曝　超懂流量密碼62歲大叔

獨／毒春捲案連開40場協調會！數十人同意和解　闆娘到場展現誠意

生小孩失去自由！媽崩潰吐心聲「終於懂現代人為何不生」　網戰翻

鳳梨和芒果不能一起吃？　4大常見迷思一次解答

日職主審遭球棒擊中重傷送ICU　官方定調重大事件將檢討防護

沈文程成為「黑道」邀約對象！ 新聞局直接提出疑慮

ROSÉ與長澤雅美同框畫面太美　聽瑪麗亞凱莉高歌秒變迷妹

卓榮泰赴日看WBC遭傳「日方不滿被背叛」　外交部：不評論

速克達改裝冠軍賽開跑「3大機車廠站台力挺」！買VIP票還能抽新車

快訊／何品室融生涯首轟就是滿貫砲　寫聯盟最年輕紀錄

嘉女驚傳「廁所四腳獸」出沒！校方緊急回應：內容均非屬實

「4姊妹同框」等了225年！白沙屯媽急行19hrs 　首度駐駕福安宮

汽機車零配件與智慧移動展　後續商機上看3.38億美元

徐若熙2局未滿狂失7分退場：對不起球隊...

【見證媽祖聖恩】走完白沙屯突知姊罹淋巴血癌　他夢見長袍女真相暖哭

生活熱門新聞

人妻遶境後懷孕　白沙屯媽祖揭性別

大甲媽上轎「金精將軍」不慎掉地上　

收費被問「香燈腳來吃不是都免費嗎？」店家傻眼

10年資深「香燈腳」嘆白沙屯進香變質　揭2崩壞現狀

進香6年「第一次滿肚子火」　信徒點名最醜3亂象

46萬香燈腳來了也沒用　北港餅店生意跌4成

大甲地瓜球闆娘封奶了粉絲大呼可惜

命理師逆風發文　「香燈腳無法抹殺的事實」

中華郵政招考1448人「高中職可報名」　月收入最高4.9萬

40幾歲就退休！她錢花不完「卻出現1狀況」

京都變金都！日本人曝「餐廳1特徵」專坑觀光客

今鋒面接近變天　周末全台有雨

明天鋒面通過防雷雨　下周四再一波「範圍更大」

他定期定額「搭配1策略」！28歲存到300萬

更多熱門

相關新聞

AI不再是口號？美國職場迎來轉折點

AI不再是口號？美國職場迎來轉折點

現在走進辦公室，如果還沒用過AI，可能就真的落伍了？根據全球知名民意調查與企業顧問機構Gallup最新公布的一份大規模調查顯示，美國職場已經迎來了一個關鍵的轉折點，目前每兩名員工中就有一人在工作中使用AI技術。

AI上線！南市勞工局開課教做圖卡短影音強化公務行銷力

AI上線！南市勞工局開課教做圖卡短影音強化公務行銷力

婦女重返職場利多加碼勞動部最高補助9萬元

婦女重返職場利多加碼勞動部最高補助9萬元

被婉拒還死纏爛打？3招解決

被婉拒還死纏爛打？3招解決

短影音爆紅3萬讚 　嘉市消防員呼號大公開

短影音爆紅3萬讚 　嘉市消防員呼號大公開

關鍵字：

短影音數位學習跨世代職場剪輯巨匠電腦

讀者迴響

熱門新聞

人妻遶境後懷孕　白沙屯媽祖揭性別

即／狠繼父認了：衝動下「勒頸殺害」！

閨蜜艾薇戀上吳霏！　正宮崩哭現身吐「心碎內幕」：她覺得她沒有錯

Jisoo親哥爆性侵！私約直播主「家中試圖硬上」　上銬畫面曝光

LINE「收回訊息」照樣被看光！iPhone一招破解　網狂試成功

頂級女公關「評比男客等級」顛覆三觀！　醫生如地雷

千元發票中百萬夢碎！沒打統編仍被揪出「營業人」　國稅局不給獎

糖化血色素9.7→5.8！她「白飯照吃」狂瘦10kg　關鍵3招曝

即／台中大貨車撞機車！　80歲嬤「雙腿慘被輾斷」亡

獨／媳婦哭求白沙屯媽祖！婆婆今尋獲遺體

很容易暈船的三大星座！

大甲媽上轎「金精將軍」不慎掉地上　

鐵飯碗來了！國營事業招考394名新血　起薪逾4.6萬元

長抱台積電20年賣了！神人曬「超狂對帳單」　網瘋朝聖

鄭麗文選2028？賴清德最該擔心的是他

更多

最夯影音

更多
京都11歲男童失蹤22天白骨化　陰鬱繼父終認「我做的」！故佈疑陣手法曝光　他竟還是入贅外遇男

京都11歲男童失蹤22天白骨化　陰鬱繼父終認「我做的」！故佈疑陣手法曝光　他竟還是入贅外遇男
白沙屯媽祖大轎狂晃！　十字路口突暴衝

白沙屯媽祖大轎狂晃！　十字路口突暴衝

京都11歲男童陳屍山林！　繼父「坦承犯案」：人是我殺害的

京都11歲男童陳屍山林！　繼父「坦承犯案」：人是我殺害的

王彥程球衣快被買光！挑戰投一休四　肩負韓華終止主場8連敗任務

王彥程球衣快被買光！挑戰投一休四　肩負韓華終止主場8連敗任務

王彥程挖寶田中將大橫掃球成關鍵武器　日韓英「三聲道」溝通融入韓華

王彥程挖寶田中將大橫掃球成關鍵武器　日韓英「三聲道」溝通融入韓華

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面