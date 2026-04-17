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黑熊現身棲蘭山！紅外線拍到覓食身影　罕見熊窩畫面曝

記者游芳男／宜蘭報導

台灣黑熊現身棲蘭山100線林道！林業保育署宜蘭分署已規劃在100線林道山友或遊客主要活動區域處設立「注意熊出沒」告示牌，並設有熊鈴掛置區，提供山友上山借用防熊，下山後原處歸還即可。

▲▼出沒棲蘭山100線林道的台灣黑熊及有熊糞的熊窩。（圖／林業保育署宜蘭分署提供，下同）

▲▼出沒棲蘭山100線林道的台灣黑熊及有熊糞的熊窩。（圖／林業保育署宜蘭分署提供，下同）

台灣黑熊現身棲蘭山100線林道！林業保育署宜蘭分署自114年4月起委託專業團隊於宜蘭境內棲蘭山100線林道，進行台灣黑熊族群調查與監測工作，近期委託團隊回收紅外線自動相機資料，發現於100線林道29K處紀錄到妹灣黑熊蹤跡，而4月時，林業保育署宜蘭分署同仁更於100線林道18.5K處紀錄到熊窩，顯示該區確有台灣黑熊活動紀錄。

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▲▼出沒棲蘭山100線林道的台灣黑熊及有熊糞的熊窩。（圖／林業保育署宜蘭分署提供，下同）

林業保育署宜蘭分署表示，台灣黑熊活動範圍廣泛，因應族群有逐漸擴張趨勢，並接近人類活動區域。為強化山域活動安全，呼籲山友進出該區域活動時應提高警覺，儘量結伴同行，並隨身攜帶熊鈴或可發出聲響的器具，必要時可準備防熊噴霧，可降低台灣黑熊接近與攻擊風險。

由於台灣黑熊嗅覺靈敏，在山區活動應妥善保存食物並將廚餘帶下山，切勿隨意棄置，以免氣味吸引台灣黑熊靠近。若在山區遇到台灣黑熊時，應保持冷靜並維持安全距離，避免靠近或追逐拍照，以確保人身安全。

▲▼出沒棲蘭山100線林道的台灣黑熊及有熊糞的熊窩。（圖／林業保育署宜蘭分署提供，下同）

為加強宣導防熊知識，林業保育署宜蘭分署已規劃在100線林道山友或遊客主要活動區域處設立「注意熊出沒」告示牌，並設有熊鈴掛置區，提供山友上山借用，下山後原處歸還即可。佩戴熊鈴可在行進間製造聲響，以降低與臺灣黑熊不期而遇的可能性。另持續向登山、研究及現場施工團隊宣導食物及廚餘管理措施，避免人為人食物吸引源引誘台灣黑熊。

林業保育署宜蘭分署提醒，山區農友與部落族人如有防治獸害或傳統狩獵需求，請洽林業保育署宜蘭分署免費換發或申領可避免誤捕黑熊的改良式獵具；誤捕台灣黑熊，只要立即通報協助救援，即不會咎責，發現黑熊入侵或受困，請在確認自身安全後，立即撥打1999或林業保育署免付費專線0800-000-930（您您您救山林）。

▲▼出沒棲蘭山100線林道的台灣黑熊及有熊糞的熊窩。（圖／林業保育署宜蘭分署提供，下同）

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