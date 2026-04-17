獨／毒春捲案連開40場協調會！數十人同意和解　闆娘到場展現誠意

▲高雄市發生春捲食品中毒案，受害人數規模驚人。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市日前爆發春捲食品中毒案，受害人數高達173人，後續賠償問題持續發燒，據了解，高雄市政府兩週內密集安排40場協調會議，截至今（17）日已有6案、數十人和春捲攤商達成和解，且老闆娘有信守承諾，親自出席每一場協調會，首件和解案於4月10日達成後，其他個案仍持續努力中。

根據15日統計資料，高雄市政府已收到51件申訴案、共130人尋求協助，目前在兩週內密集安排40場協調會議，若最終和解不成，市府也已準備好預算補助團體訴訟。

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高雄市政府行國處主任消保官殷茂乾今（17日）說明最新協調結果，截至今日為止，共有6件案子順利完成和解，其中單一案件最多一次達成11人和解。

▲高雄毒春捲檢出沙門氏菌，害慘173人。（圖／記者賴文萱翻攝）

關於協調過程，殷茂乾提到，老闆娘目前都有信守承諾，在家人陪同下親自出席協調會，並依照個案情況參與討論。首件和解案於4月10日達成後，目前仍持續努力中，後續仍採「一件一件處理」的方式持續推進。

目前已完成和解的6件個案，均是透過召開一次協調會即達成共識，每一案達成和解的人數不一，最多的一案曾一次解決11位的訴求。若遇上個案尚未達成共識、需要再考慮的情況，市府會再促成下一次協調會，全力協助。

至於和解的具體賠償金額與內容，殷茂乾說明，由於雙方是在「內容不對外轉述」的前提下才達成共識，因此相關細節不對外公開。目前整體進度以雙方共識為先，透過溝通管道逐一處理案件，務求圓滿解決爭議。