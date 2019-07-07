回台南老家！婆婆端芒果問「要不要配飯」曝加OO更對味　台中媳傻：被整嗎

▲ 甜甜的芒果糯米飯是泰國著名美食之一。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

甜甜的「芒果糯米飯」是遊客到泰國旅遊時必嚐的美食之一，不過其實這樣的吃法在台南就有類似款。一名女網友日前陪老公回台南老家，婆婆拿出切好的芒果時，竟然問先生要不要配飯，讓她當場驚呆，甚至認為自己其實被整了。不過許多台南網友都表示的確有這樣的習慣，且不只芒果，其他的夏日水果也都很適合，推薦沒試過的人可以嘗試看看。

「台南人都這樣吃嗎？」一名來自台中的女網友昨日在臉書「爆廢公社二館」發文，她表示最近和老公一起回台南老家，到家後婆婆端出切塊芒果，下秒竟問老公「要不要加白飯」，讓第一次聽聞的她當場傻住。

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只見她所貼出的照片中，家人就真的把芒果塊擺在一碗白飯上吃；原PO表示，白飯和芒果都是她的愛，但是加在一起吃還是讓她覺得很不習慣，反倒是公婆都大推這樣的吃法，還說進階一點的話，加醬油吃會「更正點」。她也表示自己平時跟公婆相處都會開玩笑，但這次真的懷疑自己是不是被整了。

▲台南婆婆端出芒果飯 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

貼文一出，許多來自台南的網友都說這樣吃很對味，「小時候也這樣吃過喔」、「當天水果是什麼就配什麼吃 木瓜、西瓜、芭樂皆可」、「小時候有一天吃飯的時候阿嬤拿芒果出來，讓我配飯，我以為她在開玩笑，阿嬤說他們小時候都這樣」、「夏天吃飯配芒果和鳳梨真的很下飯」。

不過也有許多在地人表示從沒聽過這種吃法，「我台南人但是這吃法我還真沒吃過」、「我台南鄉下人，從來沒聽過」、「覺得噁噁的」、「只有吃過芒果青加醬油」。

另也有網友說，其實會有這樣的吃法，是因為以前時代物資匱乏，老一輩的人就會拿水果當配菜，且不只土芒果，很多人也會拿鳳梨來配，在炎熱的夏天也是另一種消暑開胃的方式。

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