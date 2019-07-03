阿伯騎士等紅燈！後座阿嬤回眸「燦笑露大白牙」　真面目曝光…路人全融化

網搜小組／綜合報導

「回萌一笑很燦爛！」一名高雄女網友貼出多張照片和一段影片，只見她在路上看到前方有位阿伯騎士，後座載著一個「花帽阿嬤」。原先她不以為意，沒想到，阿嬤下一秒轉過頭，原PO馬上笑翻，因為戴著花帽的根本不是阿嬤，而是一隻小黑汪，讓她直呼「路上看到快笑死啦～」其他人也紛紛笑了「太古錐了吧！」

女網友愛婷兒在臉書《爆廢公社二館》貼出照片影片，只見她坐在汽車內，斜前方有位阿伯騎士在等紅燈，後座則載著「一位阿嬤」。但仔細看看影片，阿伯自己頭戴黑色安全帽，阿嬤沒戴安全帽、卻頂著碎花遮陽帽，難道是忘記帶安全帽出門嗎？

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▲後座沒戴安全帽的阿嬤回頭了！（圖／愛婷兒授權使用）

下一秒，愛婷兒將畫面拉近，碎花帽阿嬤也剛好回過頭，讓原PO笑噴。只見戴著帽帽的根本不是什麼阿嬤，而是一隻有著黝黑毛髮的汪星人，小黑汪似乎是感應到後方有人在注視著牠，在鏡頭拉近的隔1秒突然回過頭，還送上一個咧開嘴、露出白牙的燦爛笑容。

▲欸？阿嬤你曬很黑餒 XD（圖／愛婷兒授權使用）

愛婷兒忍不住在文中表示，小黑汪的這個回眸一笑很燦爛、很可愛，讓她在路上看到都快笑翻，之後還補充笑說，「人家只是很怕曬黑，畢竟要白回來不容易啊～」看到這幕，也讓她聯想到小紅帽裡的大野狼。

▲「阿嬤」也笑得太燦爛了吧！（圖／愛婷兒授權使用）

愛婷兒還在留言表示，小黑汪的防曬做得比她還好，至於有網友擔心汪汪會跳車，她則說，「不會啦！牠坐的很穩」。愛婷兒還告訴《ETtoday新聞雲》，她當時剛好坐車經過高雄五甲，「第一眼還不知道是牠，轉過身我才笑翻。」

看到照片後，其他人也被萌翻，「主人很大心內」、「小黑已經這麼黑了，但是防曬還是很重要的」、「阿伯不知道有沒有幫小黑抹防曬」、「超可愛～還剛好回頭看鏡頭」、「歐告不好美白啊，防曬最務實了。」還有網友也曾遇過，還曝光阿伯的身分，「這小黑的主人，沒意外是之前一個國中的老師，退休了的樣子（五甲國中）愛狗人士。」

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▼這張有嬌羞少女的感覺喔～（圖／愛婷兒授權使用）