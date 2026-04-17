「ChatGPT對決Gemini」工作選用哪一個？網曝經驗：真的大推

▲原PO猶豫要買哪一款AI工具。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

近日有女網友發文表示，因轉換跑道需要大量使用AI輔助工作，剛好電信續約贈送了4000元的AI升級版折抵金，讓她猶豫該訂閱ChatGPT還是Gemini。她整理了網路上對兩者的優缺點評價，卻更加陷入兩難，因此求助職場老鳥給建議。貼文曝光後，引起討論。

ChatGPT對決Gemini

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這名女網友在Dcard上，以「ChatGPT跟Gemini，大家覺得哪個好用....跪求建議」為標題發文。原PO提到，新工作內容需要AI進行資料蒐集、統整、文案潤飾，甚至包含創意發想與圖片美感分析。她坦言過去非常排斥AI，深怕被捏造的錯誤資訊誤導，反而要花更多時間查證，直到身邊朋友極力推薦能提升效率，加上有續約優惠，才讓她決定嘗試。

原PO接著分享自己爬文整理出的優勢與評價，網友普遍認為ChatGPT邏輯清晰、擅長深度推理，但需要給予角色設定，且偶爾會捏造資料；而Gemini則被認為較人性化、製圖能力佳、會主動用表格呈現資料，但缺點是比較「金魚腦」，容易忘記前幾句指令。由於兩者各有好壞，所以她便想知道大家會怎麼選？

網友分享使用經驗

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「Gemini 問它東西出錯率比較低欸，GPT很容易亂答，叫它翻譯個歌詞都很心累」、「兩個都用過，我最後選Gemini，雖然有時候真的很像我媽在碎碎念，但生出的內容是比較有人性的回應，給我的感受比較好」、「Gemini真的大推，順便再推一個同樣是Google的NotebookLM，神到X北」、「Gemini救了我的電磁學，ChatGPT會一直胡說八道」。

也有網友表示，「我個人不喜歡Gemini，覺得真的很笨，每新開一個對話，一些細節都要重新訓練，真的很心累」、「寫複雜程式碼的話GPT略勝一籌」。還有網友建議，「不能選Claude嗎」、「Claude唯一解」、「有Claude這個選項一定選，沒有的話Gemini>ChatGPT」。