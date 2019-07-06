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胸下到右骨盆全黑！大眼妹震驚「雙胞胎懷5年」　一開刀...腰圍狂減20cm

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▲胸下到右骨盆全黑！萌妹驚「雙胞胎懷5年」嚇傻　一開刀...腰圍狂減20cm。（圖／葉潔授權引用）

▲葉潔外型甜美可愛。（圖／葉潔授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

一名22歲大眼妹上個月底在婦產科照超音波時，赫然發現看不到右邊卵巢，後來到大醫院檢查，竟是一個約30公分的水瘤，所以趕緊安排這個月初動手術，由於這5年來，她完全沒有疼痛或不適，加上肚子是緩慢增大的，讓她以為只是自己變胖了，根本不會往這方面去想，也忍不住自嘲，「等於我有個雙胞胎懷了5、6年」。

「請大家記得定期健康檢查！」葉潔6月27日跟朋友去看婦產科，除了求診尿道炎外，也順便照超音波檢查子宮。當時，醫師發現照不到右邊卵巢，而且整個肚子胸下到右骨盆都是黑的，於是幫她轉到大醫院做進一步檢查。

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▲胸下到右骨盆全黑！萌妹驚「雙胞胎懷5年」嚇傻　一開刀...腰圍狂減20cm。（圖／葉潔授權引用）

▲原本以為的「肥肚肚」，竟是水瘤。（圖／葉潔授權引用）

時隔兩天醫院報告出爐，沒想到是一個30、26、6公分的水瘤，還是從輸卵管長上來的，葉潔向《ETtoday新聞雲》記者表示，「這5年完全沒有任何不舒服或疼痛，就是肚子很大，但因為它不是徒然變大，是很緩慢的那種，而且水瘤就跟脂肪一樣柔軟，加上本身身材比較肉，所以很難察覺。」

葉潔提到，7月1日那天進行腹腔鏡手術，她只開了3個孔，術後完全不會痛，傷口也小，「是一個將近8公斤的水瘤，等於我有個雙胞胎懷了5、6年。手術完第1天會覺得怪怪的，畢竟8公斤拿掉，呼吸什麼的都不太一樣，不過隔天早上拔掉尿管跟點滴後舒服很多。」

▲胸下到右骨盆全黑！萌妹驚「雙胞胎懷5年」嚇傻　一開刀...腰圍狂減20cm。（圖／葉潔授權引用）

▲葉潔說，因為原本身材就肉肉的，所以5年來完全沒察覺（術前照）。（圖／葉潔授權引用）

這段經歷在網上掀起熱烈回響，網友們紛紛回應，「好幸運，又賺到好身材」、「哇...我肚子也大大的耶」、「撿回健康與身材，該好好謝謝婦産科的醫師」、「我該去檢查檢查了，我的應該有15年了哈哈哈」、「還好現在沒事了」。

最後，葉潔暖心提醒，「大家真的要好好照顧身體」，同時腰圍狂少20多公分的她也開心地說，「整個賺到，直接瘦到一堆裙子、褲子鬆到無法穿，得重新買衣服啦，淘寶淘起來」。

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▼除了解決水瘤外，整個人也受了一大圈。（圖／葉潔授權引用）

▲胸下到右骨盆全黑！萌妹驚「雙胞胎懷5年」嚇傻　一開刀...腰圍狂減20cm。（圖／葉潔授權引用）

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關鍵字：水瘤,超音波,腹腔鏡手術,婦產科,開刀,爆廢公社二館

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