鳳梨和芒果不能一起吃？　4大常見迷思一次解答

▲鳳梨的酸甜好滋味，是很多人喜愛的水果。（圖／翻攝自pixabay）

記者洪菱鞠／綜合報導

每年3月至7月是鳳梨盛產期，產地從屏東一路到南投，各地鳳梨陸續上市，而每到這個時候，「放越久會更甜」、「不能跟芒果一起吃」等說法也隨之在坊間或網路流傳，讓人越看越困惑，「鮮享農YA - 農糧署」近日在臉書粉專貼文整理出4大常見迷思，一次幫大家解答。

不少人習慣把鳳梨多放幾天，認為越放糖份會越多。「鮮享農YA - 農糧署」貼文指出：「糖份其實沒有增加！是鳳梨中的糖酸比改變了」，鳳梨採收後，常溫下會持續退酸，隨著糖酸比例改變，吃起來自然覺得更甜，但整體糖量並沒有增加。此外，如果敲鳳梨時聽到沉悶肉聲，代表水分多、果肉熟成，建議別再久放，儘早食用風味最佳。

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至於「鳳梨不能搭芒果吃」的說法，也可以放心放一邊，兩種水果本身並無衝突，一起食用並不會產生問題，需要留意的是，有些人本身就對芒果過敏，或因鳳梨中的酵素感到刺激，但兩者併食並無飲食禁忌，重點是均衡、適量攝取。

很多人都有「被鳳梨割舌頭」的經驗，「鮮享農YA - 農糧署」解釋，真正讓嘴巴覺得「刺」的主因，其實是鳳梨酵素在做怪，刺激口腔黏膜，草酸鈣針狀結晶影響微乎其微。現在的金鑽鳳梨經過改良，這種刺激感已經降低不少，吃起來更為順口，不易咬嘴。

另外，看到鳳梨果心比較大，或是外皮有裂痕，有些人會直覺聯想到「是不是用了生長激素」，這些外觀變化其實與生長環境有關，果心大小受品種、季節等影響，水分劇烈變化、氣溫高，也會造成自然裂果，因此不能單靠外表下判斷。現今鳳梨多為鮮食，無需再噴生長調節劑，以免甜度下降。