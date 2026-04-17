與炸彈媽驚喜相會！白沙屯媽祖一路衝　睽違7年「4媽會」重逢

記者唐詠絮／彰化報導

白沙屯媽祖進香回鑾驚喜連連！今（17）日下午3點從竹塘鄉幸竹宮起駕後，沿著台19線一路北上，中途短暫停轎慈航宮，隨後媽祖彷彿開啟「趕路模式」，香燈腳與轎班人員幾乎是小跑步才能跟上。沒想到當鑾轎進入150縣道斗苑路交叉口時，出現讓所有人振奮的一幕，埤頭合興宮「炸彈媽」的主委親自跪地恭迎，成功邀請白沙屯媽祖轉向進廟賜福休息。

▲白沙屯媽祖轉入斗苑路與炸彈媽祖重逢。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

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這也是繼2019年之後，白沙屯媽祖與合興宮炸彈媽再度相會，現場人潮擠得水洩不通，信眾們又驚又喜，直呼真的太難得了。回顧2019年，白沙屯媽祖與大甲媽祖曾在同一天內先後停駕與駐駕於合興宮，當時白沙屯媽祖更駐駕長達12小時，被信眾譽為經典的「雙媽會」，寫下該廟歷史紀錄。

▲白沙屯媽祖7年後與合興宮炸彈媽祖重逢。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

事實上，去年進香期間，白沙屯媽祖行經北斗時，合興宮原本也已準備迎接，沒想到神轎在最後200公尺突然轉彎，改走台19線並未入廟，今年媽祖真的轉進合興宮，讓許多信眾格外感動，紛紛表示：「媽祖聽到大家的心聲了！」

這次睽違7年的「4媽會」白沙屯媽祖、山邊媽祖、爐主媽祖與合興宮炸彈媽同框賜福，不僅重現經典畫面，也讓隨行的數萬名香燈腳在疲憊的北返途中，獲得滿滿的溫暖與能量。信眾們相信，媽祖的每一步都有深意，每一次轉彎都是驚喜，在短暫停轎後，媽祖繼續沿著台19線北返。

▲合興宮主委跪地祈求媽祖入廟賜福。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）