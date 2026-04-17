生小孩失去自由！媽崩潰吐心聲「終於懂現代人為何不生」　網戰翻

▲原PO因為生孩子的關係，時常感到疲憊。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

近日有女網友發文吐露育兒心聲，表示生了小孩後完全失去自由，每天陷入餵奶、陪玩、哄睡的無限輪迴。雖然經濟開銷多由老公負擔，但精神與體力上的疲憊讓她相當懷念婚前無憂無慮的生活，也明白為什麼現代人不想生小孩了。貼文曝光後，引起網友熱烈討論。

生小孩失去自由

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這名女網友在Dcard上，以「終於懂為什麼現代人不生了」為標題發文。原PO提到，自從生了小孩之後，生活直接失去自由，每天的作息被切割成每四小時一個循環，不斷重複著泡奶、陪玩、睡覺，一天下來得執行五到六次，真的讓她感到非常勞累。

懷念低薪快樂日子

原PO接著表示，雖然家中的開銷幾乎都由老公全額負擔，但她依然極度懷念婚前沒生小孩的日子，當時可以到處吃喝玩樂，想去哪就去哪。她甚至直言，覺得現在會生小孩的人，根本就是過太爽，不知道生小孩後的地獄生活才會生。她實在懷念自己穩定低薪、下班後到處吃便宜美食、偶爾出國的快樂日子。

貼文曝光後，有網友表示，「真的超級痛苦，我也是生了之後萬分後悔，不到三十歲，餘生卻都要為了別人而活，沒有自我，不能好好工作」、「我也有這種感覺，日夜24小時都在顧小孩的生活，頭好暈，覺得靈魂快被抽離了」。也有網友回應，「那是你，對有些人來說覺得這個陪伴成長的過程很幸福」、「其實真的是看人的，有些女生就真的很嚮往或是很喜歡小孩子」、「有時候我也會這樣想，但我想想，孩子一瞬間就長大了，就不需要我了，是孩子在教我們長大」、「沒走過的路永遠最漂亮」。