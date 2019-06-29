打手遊第8名！陌生隊友咒「全家出車禍」　她心碎放不下：老公工作常要開車

▲ 孕婦打手遊名次居於後段班，竟被隊友詛咒全家。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

記者張嘉晏／綜合報導

玩遊戲名次落後，竟被隊友留言詛咒全家！一名女網友日前玩遊戲得到第8名，賽後卻被陌生隊友罵說是「垃圾」，還詛咒她全家出車禍，剛好她先生平時工作又常常需要開車，讓她不得不在意這些話；而網友們看完則是建議要給對方教訓，「吉了啦」、「罵垃圾可以賠8千」。

一名準媽媽今日在臉書「爆廢公社二館」發文，她表示自己拿老公的手機玩手遊，但由於比較不擅長競速遊戲，在比賽中只拿了第8名，沒想到隨後竟收到同隊的陌生隊友的「詛咒私訊」，訊息中寫著「你真的垃圾」、「祝你明天全家出車禍」，似乎是對於她的比賽成績感到不滿。

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原po表示，這個陌生隊友的名次是第5名，她也不知道對方為何要這樣說話；讓她擔心的是，因為先生平時的工作必須要開車跑來跑去，無論對方是有心的還是無意開玩笑，她不免還是會在意第二句話。

▲ 第5名的隊友對第8名的原po不滿。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

不少網友看完後也傻眼，懷疑對方是無聊的小屁孩，「截圖給遊戲公司了啦」、「截圖吉了」、「放暑假比鬼門開更恐怖」、「遊戲而已，幹嘛這樣造口業」、「我查了一下，罵垃圾可以賠8000」、「腦殘屁孩無誤，不用理他」。

其他人則點出重點表示「他又不是第1名，在那邊罵屁」、「第5名還敢嘴別人」、「打遊戲不就是好玩、開心然後讓自己放鬆抒壓的娛樂，好像不強就不能玩遊戲一樣」、「第5還敢叫囂？」、「遊戲頂多就碰碰撞撞，到底有什麼可以讓人這麼上火」。

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