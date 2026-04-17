端午連假台金機票4／20開訂！釋3.7萬座位　退票新制一次看

▲115年端午連假台金機票4/20開始訂票。（圖／金門縣政府提供）

記者鄭逢時／金門報導

115年端午節3天連假將至，交通部民用航空局宣布，台灣往返金門航線自4月20日上午9時起開放訂位，規劃提供416架次、共3萬7052個座位。金門縣政府表示，已請航空公司密切關注訂位情況，必要時將適時加開班機，滿足旅客需求。

今年端午連假自6月19日至6月21日，民航局同步規劃6月18日至6月22日為期5天的疏運期，並提前部署運能以因應返鄉及旅遊人潮。縣府指出，尖峰期間機票需求高，呼籲民眾及早完成訂位，避免臨時候補影響行程。

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針對票務規定，縣府提醒，6月18日至20日台灣飛往離島，以及6月20日至22日離島返回台灣的航班，將加註「限當日當班次」及「逾期作廢」等使用限制，並同步實施退票費用分級制度。新制依航班起飛日分為前7日以上、前1日至6日及當日航班起飛前分為三階段，分別收取最高票價一成、二成及三成的手續費。

金門縣政府進一步說明，若旅客無法搭乘原班機，應於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並依原開票規定辦理退票，以保障自身權益。同時提醒，離島航班易受天候影響，建議持續關注氣象資訊，並於搭機當日提早抵達機場、備妥證件，以確保順利出行。