老婆生日！貼心尪自製禮物兌換券　網見右下「私心情趣」嗨炸：應該要一疊

▲生日示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／綜合報導

薄薄幾張生日禮物竟然造成轟動！一名女網友在臉書上貼出老公自製的生日禮物，除了一般常見的「交通卡」、「吃飯卡」，裡頭竟然還藏有老公的小情趣，讓網友們都笑噴表示「很實用」、「這應該是老公想要的禮物吧」。

一名女網友今日在臉書「爆廢公社二館」貼出一張老公送給她的生日禮物，不到一天的時間就吸引了近萬名網友讚翻。只見圖中僅有5張藍色的小卡紙，仔細一看每張小卡的功能各不相同，除了有「飯票卡」可以吃任何想吃的餐點、「萬用卡」能使喚老公做任何事，還有特休卡及國內司機卡，可說是吃喝玩樂的需求通通都被滿足到了。

請繼續往下閱讀...

不過畫面的右下角還有一張卡片，堪稱是今年禮物的最大亮點，只見上頭直白寫著「交配卡」，老公則是害羞地在使用說明區寫下「不用多說了......快用掉吧！」笑翻原po和眾網友。

▲交配卡是否沒有寫說可以用幾次？（圖／翻攝自爆廢公社二館）

部分網友們笑說老公很有心意，但是應該是「私心」，「這個很實用又可愛」、「交配卡要護貝啦！還要無限次數！」、「交配卡應該要一疊吧」、「是不是沒寫次數和期限」、「交配卡最實在」、「交配卡根本是爽到老公吧」、「好有創意」。

其他人則是動起了歪腦筋，開玩笑說「突然覺得萬用卡......很好用」、「拿萬用卡要求再寫個100份這些卡」、「沒問問你老公，交配卡可以轉賣嗎？」、「交配卡給他扣著一年看看」、「為什麼我都把卡看成犬XD」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！