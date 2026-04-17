大甲地瓜球闆娘封奶了！嬌喊：不想再穿那麼少　粉絲大呼可惜

記者白珈陽／台中報導

大甲鎮瀾宮媽祖今（17）日晚間10時05分起駕，從下午信眾開始紛紛湧入鎮瀾宮周邊。近年因穿著清涼爆紅的大甲地瓜球攤老闆娘Bella，今天沒再露出「招牌胸器」，改穿一身優雅的咖啡色運動背心現身，儘管穿搭風格大幅改變，卻掩蓋不了曼妙身材。她嬌嫃說：「因為不想再穿了（低胸衣服）了」，令不少在場排隊的粉絲大呼可惜，但也強調「尊重闆娘穿衣自由。」

▲Bella今年以一身優雅的咖啡色運動背心現身。（圖／記者白珈陽攝）



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這間位於大甲的地瓜球攤位，因Bella大方露出火辣好身材，與大她10歲的老公一起擺攤，經網友分享養眼畫面，以「爆乳老闆娘」的名號數年前在網路爆紅，吸引不少粉絲特地到大甲朝聖，也有多個美食單元採訪，並有綜藝節目邀請Bella參加。

近年每當大甲媽祖出巡，都能見到Bella與老公一起出現在蔣公路上擺攤，而她每年都「誠意十足」地穿上低胸上衣，歡迎消費者買地瓜球，並和她拍照紀念。

▲往年Bella都大方露出火辣好身材。（圖／資料照）



不過，今天她一反往常，穿著咖啡色的緊身運動背心出現在攤位上，將胸口包覆的嚴嚴實實，記者好奇詢問，為何今年穿得比較「保守」？她說，「因為不想再穿，加上我自己很喜歡這套衣服」。

有慕名而來的粉絲表示，藉著參加大甲媽祖起轎儀式，想先到附近逛街，順便看看網路盛名的Bella闆娘，沒想到今年未能一飽眼福，但也尊重闆娘的穿衣自由。

▲粉絲說，尊重闆娘的穿衣自由。（圖／記者白珈陽攝）