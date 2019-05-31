61挺韓會師號召10萬人上凱道　王鴻薇：被黑得最厲害的一場活動

▲王鴻薇、王欣儀、戴錫欽及唐慧琳舉行挺韓活動記者會。（圖／王鴻薇辦公室提供）

政治中心／綜合報導

挺高雄市長韓國瑜團體舉辦的「庶民總統團結台灣、決戰2020贏回台灣」全國大會師活動6月1日將在凱道登場。台北市議員王鴻薇、王欣儀、戴錫欽、及新北市議員唐慧琳舉行記者會，呼籲民眾穿上紅衣上凱道、也預估將會有超過10萬人參加。王鴻薇回應，黨部並沒有動員參加活動，她也感慨，這場造勢活動是被黑得最厲害的一場。

王鴻薇等人31日舉行記者會公布造勢活動小物，除了國旗、紋身貼紙，也會發放礦泉水及輕便雨衣。而面對外界質疑台北市黨部動員議員參加，同時是活動主持人的王鴻薇回應，並沒有動員，市議員的部分，她和其他主持人都是「自主意志」，沒有任何人動員。

王鴻薇也強調，活動是「對外」、不是「對內」，要讓庶民的聲音對政府發出來，不要變成黨內鬥爭、誰卡誰。她說明，穿紅衣的意義是「紅衫軍」再現，除了找回當時的感動、氣勢之外，紅色代表「熱情溫暖」，在韓國瑜備受打壓的此刻，送上溫暖，更有「對民進黨感到火大」之意。

戴錫欽提到，有在中國大陸的台商、從台東來的韓粉也已準備發車前往台北。他說，2006年的倒扁活動是凱道有史以來聚集人數最多的群眾活動，但他認為錯誤的政策比貪汙更可怕，而反民進黨是最大公約數，盼支持韓國瑜選總統的民眾能前往凱道，給予韓國瑜溫暖。

▲王鴻薇、王欣儀、戴錫欽及唐慧琳舉行挺韓活動記者會。（圖／王鴻薇辦公室提供）