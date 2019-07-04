菲律賓前第一夫人　伊美黛90歲壽宴 261人食物中毒！

▲菲律賓前獨裁者馬可仕的遺孀伊美黛，到了晚年仍是風波事件不斷。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

菲律賓前第一夫人伊美黛(Imelda Marcos)本周為慶祝90大壽，設 宴請客。未料卻發生大規模集體食物中毒事件，至少260多名賓客出現明顯不適及上吐下瀉現象，被緊急送往醫院救治。

新加坡《海峽時報》周三(3日)報導，前總統馬可仕(Ferdinand Marcos)遺孀、外號「鐵蝶蝴」的伊美黛2日欣逢90大壽。她的家人為她舉辦盛大的祝壽活動，全家在馬尼拉熱鬧了一番。周三，壽星伊美黛轉到馬尼拉以東的帕西市，在當地一座體育館內大排筵席，有多達2500名賓客受邀前來為她賀壽。

未料宴會進行期間就有許多賓客陸續出現了頭暈、嘔吐和腹瀉等食物中毒症狀，多人被醫急送院救治。截至3日下午4點左右，「中毒」人數已增至260多人，更有不少人出現嚴重脫水現象，病情嚴重。這起突發事件驚動了政府高層，菲國衛生部已介入，指示公立醫院盡量接收病患。

菲律賓Rappler新聞網報導，出現「食物中毒」症狀前，賓客們大多吃了主辦單位提供的米飯、煮蛋和雞肉等食物。有人回憶說，這些食物嘗起來「很不新鮮」。菲律賓公共衛生專家認為，患者出現的症狀可能是感染了金黃色葡萄球菌，推測是攜帶這種病菌的人處理食物前沒有把手洗乾淨。

報導稱，伊美黛的兒子小斐迪南已發表道歉聲明，表示將為所有患者提供必要協助，直至他們康復。

作為前總統馬可仕的遺孀、又是菲國備受爭議的政治人物，伊美黛晚年境遇並不順遂。89歲高齡還被指控涉及多項貪汙罪。有評論表示，這場壽宴釀成的風波，讓馬可仕家族從「添喜」不成反變「添亂」。