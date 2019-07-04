幫拾荒老人宅配到家　熱心哥抬頭見豪宅後悔問：我可以自己賣嗎？

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國際中心／綜合報導

泰國馬哈沙拉堪府（Maha Sarakham）一名男網友2日在臉書貼出7張照片聲稱，住家附近有一位拾荒老人，這幾天他剛好在整理住家，於是將用不上但還可以回收的電風扇等雜物裝成一車，還幫忙送到老人的家，沒想到抵達時眼前竟然是一棟又新又時髦的獨棟大別墅，讓他忍不住感嘆，「真的不能只看外表就隨便評斷他人啊。」

綜合泰媒報導，PO文的網友「นักบุญ คุณเติร์ก」從事藝術工作，並在馬哈沙拉堪大學附近開店做生意，每天凌晨1時許打烊都會看到一名騎著機車的拾荒老人，以為對方是因為家境不好，才會大半夜的還在外面撿東西，從此他也開始幫忙將可以回收的垃圾分類出來，方便老人變賣。

近日「นักบุญ คุณเติร์ก」剛好在整理住家，清出許多廢棄的家電、鐵架或是紙箱等垃圾，他立即想到可以把這些東西送給老人，又擔心這麼多物品單靠一輛機車載運，恐怕得載上好幾趟，於是主動提議用自己的車幫忙載送，結果一抵達對方住處，反而是他自己看傻了眼，沒想到老人竟然住在一棟又新又時髦的獨棟大別墅裡。

▲也有不少網友贊同，其實大部分的富人都很節儉，不僅舊東西捨不得丟，也很愛穿舊衣服。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

原來，老人是賣掉老家的房子搬來和兒子一起住，同社區的鄰居們不是大學教師，要不然就是小有名氣的民間歌手，他閒著沒事做，才會在晚上偷溜出來撿資源回收物。「นักบุญ คุณเติร์ก」在臉書分享這段神奇的經歷，文末也忍不住感嘆，「看到豪宅的當下，瞬間想把滿車的東西載回去自己賣，真的不能只看外表就隨便評斷他人啊。」

雖然這個故事的轉折實在很戲劇化，真實性也還有待查證，但大部分的網友看完文章和照片，都跟著留言感嘆，「換成是我大概就會載走自己賣了，哈哈」、「我也曾經遇到一名開著名車的乞丐」、「老人根本超有錢的啊」。