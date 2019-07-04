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安卓之父魯賓遭前妻控告：包養5情婦 還合夥經營賣淫

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▲有「安卓之父」稱號的魯賓，被前妻指控包養情婦還經營淫業。(圖／達志影像／美聯社）

有「安卓之父」稱號的魯賓，被前妻指控包養情婦還經營淫業。(圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國科技巨擘Google(谷歌)過去2年內開除了13名涉及「性騷擾」高階管理人員，當中包括前Google副總裁、安卓作業系統(Android)的聯合開發人魯賓(Andy Rubin)。

最近一份法庭文件曝光：被譽為「安卓之父」的魯賓被前妻告上法院，控告他不僅騙財、還欺騙感情。該文件同時指出：魯賓包養了5名情婦，還跟其中一人合夥經營賣淫。

美國Buzzfeed新聞網站周二(2日)報導。美國加州州最高法院當天公布了魯賓前妻於去年10月提交的訴訟文件。 這份長達40頁的文件檔部分內容被加密。內容指出，魯賓在前妻麗兒(Rie Hiraburu Rubin)預產期前3天內，誘使她簽署了一份婚前協定。當時魯賓並未告知對方自己的財產規模，還「偷藏私房錢」。結果導致麗兒無法透過這份協定，在離婚後獲得數百萬美元的「分手費」。

麗兒 同時指出，魯賓在她預產期前幾周內才開始撰寫這份婚前協議。魯賓的律師彼得斯(Stephen Peters)多次在並未告知麗兒的情況下，代表麗兒和魯賓商定協定內容。控方請求法院判決這份協議無效。

麗兒並未明確透露魯賓需賠償的金額數。她僅在文件中指出，魯賓在這段婚姻期間，個人財產從1030萬美元(約3億元新台幣)暴增至3.5億美元(約105億元新台幣)。

除了錢的問題，還有感情的問題。控方指出，魯賓在麗兒懷孕期間跟多名前女友、前妻暗渡躶倉，並且同時跟5名陌生女子發生性關係。

控方引用魯賓手機的通訊內容，稱魯賓甚至向其他男性介紹女子，並付錢給女方。文件中說：「魯賓此舉是為了想觀看對方發生性行為。」

其中一名匿名為M的女子，跟魯賓合夥經營上述的淫業。此案目前尚未獲得法院判決。魯賓律師回應指控時描述這是「一場普通的家庭法律糾紛」，並形容麗兒「是一名對婚前協議反悔的女子」。

值得注意的是：上述文件內容跟《紐約時報》去年10月一篇報導的細節有很多雷同的地方。當時報導指出，魯賓包養多名「情婦」，而且經常把她們「外借」給其他男子。魯賓將他跟情婦的這種關係描述為「從屬關係」。

魯賓曾在蘋果任職。由於酷愛機器人，前同事給了他一個綽號：Android(機器人)。 2003年，魯賓在離開蘋果後創立安卓公司，因此被外界稱為「安卓之父」。

安卓在2005年被Google併購。2014年10月29日，魯賓從Google離職。去年10月，《紐約時報》曝光魯賓離職內幕。報導引述Google執行長皮查(Sundar Pichai)給員工的內部郵件內容指出：Google在過去兩年因性騷擾行為開除了48人，當中13人是高階管理人員。當時魯賓的名字就在名單之中。

而Google還支付魯賓高達9000萬美元(約27億元新台幣)的遣散費。上述報導引發了Google去年11月爆爆發 的大罷工，全球逾2萬名員工離開公司辦公室，作了象徵性的抗議。相關報導請看這裡 

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