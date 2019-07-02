長榮「給罷工空姐」簡訊曝光！保證2點免擔心：我們一直在家裡等你

記者沈繼昌、趙蔡州／台北報導

長榮罷工至今已經邁入第13天，勞資雙方2日上午9時在桃園尊爵天際大飯店展開二度協商，針對許多條款激烈交戰，最後仍因為細節喬不攏宣告破局。而有一名網友在臉書分享一則簡訊說，長榮在協商期間仍持續寄簡訊給罷工空服員，希望空服員們可以「盡快回家。」

▲長榮勞資雙方第二次協商，經過近12小的攻防後，因為細節喬不攏宣告破局。（圖／記者沈繼昌攝）

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原PO在臉書社團「一起陪長榮空服罷工」分享了一支長榮寄的簡訊，內容可以看見，「親愛的組員，7/1下午公司已召開記者會，對外界保證：1.公司不會對6/20 16:00以後報到勤務STI歸隊組員進行懲處，也不會列記曠職」、「2.回來時不需要繳任何罷工證明，你不用擔心工會將你除名。」

簡訊最後還寫「我們知道你的擔憂，別再相信沒有根據的說法了，重回天際可由你自己決定」、「我們一直在家裡等你，趕快回家吧。」

▲長榮寄簡訊給罷工空服員，「我們一直在家裡等你，趕快回家吧。」（圖／翻攝自「一起陪長榮空服罷工」臉書）

長榮勞資雙方的二度協商，經過近12小的攻防後，因為細節喬不攏宣告破局。不過勞動部次長劉士豪曝光協商結果，表示協商過程氣氛良好，雙方針對「曠職的27位空服員」達成初步共識，暫時以空白班取代曠職；至於長榮0508公告（取消罷工會員的優待機票）部份，雙方同意用「漸進式」的方式協商。