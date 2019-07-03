陸交通部將麻六甲海峽保安等級提高到3級　結束時間未定

▲麻六甲海峽位在赤道無風帶，一年中有很長的時間屬於風平浪靜的日子。（圖／達志影像／美聯社）



大陸中心／綜合報導

大陸交通運輸部辦公廳2日發布通知，將航運在麻六甲海峽、即將前往海峽的中國籍國際航行船舶的保安等級提高到3級，截止時間另行通知。據了解，先前荷莫茲海峽油輪遇襲後，當地的保安等級只被定位成2級，這次的3級屬於罕見的情況。

大陸交通部辦公廳通知，交通運輸部同意後，依照《中華人民共和國國際船舶保安規則》，決定將航運在麻六甲海峽、即將前往麻六甲海峽的中籍國際船舶的保安等級提高為3級，時間從2019年7月2日22:00時起，截止時間另行通知。

▼大陸交通部辦公廳通知，航行在麻六甲海峽的中籍國際船隻保安等級提高到3級。（圖／大陸交通運輸部）



交通部辦公廳指出，相關的國際航運公司應立刻按照要求，提高船舶保安等級，並落實保安計畫，採取相應措施。此外，交通部辦公廳要求，各直屬海事局應立刻將通知傳送至轄區的國際航運公司，並監督相關國際船舶做好保安工作。

據了解，先前荷莫茲海峽油輪遇襲後，當地的保安等級才被定位成2級。因此，這次的保安等級3相當罕見。

▼《中華人民共和國國際船舶保安規則》裡面，保安等級3的規定。（圖／大陸交通運輸部）



依照《中華人民共和國國際船舶保安規則》，船舶保安等級總共分為3級，分別是：

保安等級1：應當始終保持的最低防範性保安措施的等級。

保安等級2：由於保安事件危險性升高而應在一段時間內保持適當的附加保護性保安措施的等級。

保安等級3：當保安事件可能或者即將發生（儘管可能尚無法確定具體目標）時應在一段有限時間內保持進一步的特殊保護性保安措施的等級。

▼提高保安等級後，海事局的通知。（圖／翻攝自《搜航》）