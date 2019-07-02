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開賭場+賣淫坐牢5年　前網紅郭美美下周六刑滿出獄

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郭美美消失1年，最近因涉及世足簽賭案出庭應訊，容貌和過去差很大，嚇壞不少網友。（圖／取自郭美美微博）

案發後出庭應訊的郭美美，容貌跟過去差很大，嚇壞不少網友。（圖／取自郭美美微博）

大陸中心／綜合報導

以炫富闖出知名度，曾在網路上吹噓自己是「中國紅十字會商業總經理」的大陸「奇女子」郭美美，後來因開設賭場罪名，於2015年被判5年徒刑。她將於下周六(7月13日)刑滿獲釋。 據了解，她一直未曾獲得減刑。

1991年出生於湖南的郭美美，原名郭美玲。2011年時因為在微博炫富，以及上述「紅十字會事件」受到網友關注。有網友發現她大量展示名牌包包、豪宅及名車的照片；後來更發現她使用假的微博實名認證，引發輿論對有關紅十字會捐款去向的爭議。中國紅十字其後發布聲明，稱郭美美跟紅十字會無關。

2014年7月9日，北京警方抓獲正在參與世足網路博彩郭美美，郭美美對此供認不諱。8月20日，她被北京市東城區人民檢察院以開設賭場罪名起訴。接著又查出她透過網路聯絡、熟人介紹及主動搭訕等多種方式，多次從事性交易，每次價碼高達數十萬元人民幣。

據大陸官媒2014年的報導披露，郭美美向警方供認：曾跟大陸某演藝公司簽約，獲安排每年不少於50次的「夜場商演」，每次報酬5萬元(約22.5萬元新台幣)，是她的主要收入來源。但警方調查後發現，她所謂的「商演」不足20場，更多是藉「商演」之名從事性交易。

▲炫富名媛郭美美素顏受審。（圖／翻攝自北京東城法院微博）

郭美美素顏出庭受審時的畫面。（圖／翻攝自北京東城法院微博）

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