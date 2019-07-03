政見會／民進黨非核家園是騙局　韓國瑜喊上任後「重啟核四」

記者羅婉庭／台北報導

國民黨總統初選廝殺激烈，由黨中央舉辦的首場「國政願景電視發表會」於3日晚間在台北登場，主題為經濟、財政、能源與環境。國民黨初選參選人韓國瑜在第一輪發言時表示，民進黨2025年非核家園也是花大錢的騙局。2035年台灣碳排放電力降至佔比50%，一個安全無虞、人民同意之下，一定要繼續使用核能、重啟核四。

韓國瑜提出「2035的5050計畫」，在2035年把台灣碳排放的發電方式降至50％，另外50％使用乾淨能源，也就是在安全無虞、人民同意的情況下繼續使用核能，「包括重新啟動核四」。

韓國瑜強調，台灣M型社會越來越嚴重，貧富差距越來越大，一級產業佔1.6％，就業人口佔5％，所以在短期中台灣經濟衝刺起來，短期要做得是經濟要起來一定要人進德來貨出得去。

他說，中長期方面，在中美貿易戰之際、台商回流之機會時，有六大方面改造工程：一、加速邁向數位經濟時代，落實十大數位經濟基礎建設、環境建置，並且結合教育部，規劃數位經濟科學、培育人才。二、展開對外自由經暨貿易談判（FTA），蔡政府對外談判成功率是0，台灣都沒有辦法享受優惠關稅，南韓出口產品77％享受優惠，新加坡94％，香港都有60％，這對台灣太不公平。

第三點、用高科技跟自經區加持製造業服務、擴大市場，提高產品服務價值，全力發展電商服務、雙語教育、國際醫療、金融理財，創造高薪的各種機會。四、打造青年願景工程，青年是國家希望、未來，但人是英雄、錢是膽，現在的青年創業更辛苦，視為和青年大量外漂，這個工程刻不容緩。五、成立庶民經濟希望工程，成立庶民經濟基金，支持中小企業、中南部、婦女、農漁民，幫助中低收入戶，振興經濟。六、用經營績效與開源節流為導向，成立跨部會共同經濟指標KPI，重建公務人員光榮感及生產力。

另外，針對財政問題，民進黨提出重新修正財務分化法，2018年他們大敗後卻碰都不碰，民進黨欺騙選民嫌疑。在社會福利方面，主張在長照政策，由勞方、資方、政府三方面協作，受薪階級定存一部分長照基金，65歲以後政府幫你養爸爸媽媽，受照顧的65歲長輩，由當年存的基金以及國民年金個出一半。

韓國瑜說，一個人從事政治活動，他可以選擇為民做牛做馬，也可以作威作福，他必須讓台灣走向安全、康樂，人民有錢、台灣安全之路。

根據流程規劃，國政願景電視發表第一階段申論題，依序為韓國瑜、張亞中、朱立倫、郭台銘、周錫瑋，每人發言12分鐘；第二階段則是現場問答，主持人從4大議題中抽問兩題，每人每題回答3分鐘，發言順序第一題依序為周錫瑋、郭台銘、朱立倫、張亞中、韓國瑜；第二題依序為郭台銘、朱立倫、張亞中、韓國瑜、周錫瑋。

在這一場政見會結束之後，順利完成在民調前舉辦3場政見會的規劃。國民黨緊接著就將於7月8日至14日進行國民黨總統初選全民調，於7月15日公布結果，17日提報中常會，28日全代會正式通過提名。

▲國民黨第二場政見會在台中，韓國瑜會後聯訪（圖／翻攝自東森電視直播）