經典「勝利衝鋒」彩繪WRX毀了！台88遭追撞起火　慘剩車殼畫面曝

▲▼陳姓車主將愛車彩繪成勝利衝鋒配色，沒想到在台88快速道路等候下交流道時，遭後方大貨車追撞，導致愛車起火燃燒焚毀。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄台88快速道路昨日發生一起連環追撞車禍，一名駕駛大型貨車的男子，疑似未注意前方下交流道停等的車流，在幾乎未減速的情況下，強力追撞後方一輛彩繪成動漫《爆走兄弟》經典車款「勝利衝鋒」配色的速霸陸WRX，強大的衝擊力導致該部轎車再推撞前方的水泥預拌車，造成轎車瞬間起火燃燒，現場黑煙瀰漫。所幸受傷車主第一時間冷靜脫困，僅受輕傷，但其珍藏的愛車已完全焚毀、只剩車殼。

林園分局於昨天(9日)11時39分接獲報案，指台88快速道路東向8.7公里處發生嚴重事故。35歲蔡姓男子駕駛大貨車西向東行駛時，疑因未注意車前動態，猛烈撞擊前方正在排隊下交流道的自小客車，並將其推撞至最前方、38歲楊男駕駛的水泥預拌車。

由於撞擊力道極大，受傷最重的自小客車隨即起火燃燒。警方與消防人員迅速趕抵，於12時48分排除現場並恢復通行。經酒測，三方駕駛皆無酒精反應。此次事故中最引人注目的，是該輛起火的自小客車為速霸陸WRX，車主特別將其彩繪成《爆走兄弟》中的經典車款「勝利衝鋒」配色，在車友圈中小有名氣。

陳姓車主事後餘悸猶存地表示，當時他正排隊等候下交流道，並發現後方大貨車距離尚遠，便按下雙黃燈警示，沒想到前車稍微移動後，後方大貨車竟直衝上來。陳男形容：「頭先撞到氣囊再撞頭枕，接著下意識就是抓手機開門出來，眼鏡噴了大概半盲，一邊眼睛都是血蓋著。」他在意識模糊間拼死開門逃生，目睹愛車迅速被火焰吞噬，痛心不已。

遭撞毀的速霸陸 WRX 是一款以性能著稱的四門房車，在台灣新年式的建議售價約在172.8 萬至 182.8 萬元 之間。該車款以水平對臥引擎與四輪驅動系統深受性能迷喜愛，沒想到此次卻因大貨車的疏忽，讓百萬名車與精心設計的彩繪付之一炬。

陳姓男子雖滿臉鮮血、受有擦挫傷，但經醫院治療後意識清楚，並無生命危險。警方再次呼籲，行車應隨時保持安全距離，並注意車前動態，以免造成遺憾。